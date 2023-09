Jak przyspieszyć proces gojenia się ran

Tenisowy thriller na Flushing Meadows. Jak wyglądał najdłuższy mecz w historii US Open?

Utrudnione gojenie się ran towarzyszy także chorobom dermatologicznym takim jak atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczycy czy chorobom związanym z upośledzoną odpornością (AIDS, choroby autoimmunologiczne, w których organizm atakuje sam siebie). Poza tym każdemu może się przydarzyć dotknięcie rozgrzanego piekarnika, zbyt długie przebywanie na słońcu czy otarcie skóry. W takiej sytuacji warto wspomóc się preparatami, które złagodzą objawy i przyspieszą proces gojenia się ran.

Na czym polega proces gojenia

Otarcie, skaleczenie, oparzenie czy owrzodzenie to rany skórne, które na ogół wolno się goją. Sam proces przebiega w kilku etapach. Najpierw powstaje skrzep krwi, który zapobiega odwodnieniu, utracie krwi i jednocześnie stanowi naturalną barierę dla patogenów. Skrzep zamienia się w strup, pod nim działają makrofagi, czyli komórki oczyszczające ranę. Ostatni etap gojenia to odbudowa uszkodzonych tkanek. Drobne skaleczenia i otarcia goją się szybciej, natomiast w przypadku rozległych ran warto zastosować preparat, który przyspieszy proces. W aptekach dostępne są maści, które nie tylko przyniosą ulgę, ale także nawilżą skórę i sprawią, że rana szybciej się zagoi.

i Autor: Shutterstock

Przyczyny i objawy

Objawy trudno gojących się ran mogą być różne w zależności od ich wielkości, rodzaju i lokalizacji. Owrzodzenia, odleżyny i poparzenia powodują zaczerwienienie skóry i wysięki ropy. Ranom pooperacyjnym towarzyszy do tego obrzęk, ból, a brzegi rany odstają. Z kolei trudno gojące się rany nie mają normalnie występującego strupa, może się pojawić stan zapalny, wysięk wydzieliny, skrzepy, może też dochodzić do nadkażeń bakteryjnych. Najczęstsze przyczyny trudno gojących się ran to m.in.:

zanieczyszczenie i przesuszenie rany,

infekcje bakteryjne skóry,

choroby skóry – łuszczyca, AZS, wypryski,

zrywanie strupów lub ich mechaniczne usunięcie wskutek dodatkowego urazu,

niedostateczny dopływ krwi do rany, np. przy niewydolności żylnej,

zmiany w obrębie żył i tętnic np. w miażdżycy,

zaburzenia metaboliczne m.in. cukrzyca,

upośledzony układ odpornościowy,

neuropatie,

długotrwałe unieruchomienie pacjenta np. w pozycji leżącej,

choroby nowotworowe.

Jak wspomóc gojenie się ran

Warto pamiętać o tym, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy jesteśmy narażeni zwłaszcza na oparzenia słoneczne, ale też mechaniczne uszkodzenia skóry np. podczas aktywności sportowych czy zabawy, żeby każdą, nawet najmniejszą ranę najpierw zdezynfekować. W tym celu możemy użyć płynu do dezynfekcji lub soli fizjologicznej. Jeśli występuje obfite krwawienie, należy założyć opatrunek lub plaster. Następnie powinniśmy zadbać o dobre nawilżenie rany i ochronę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. W przypadku trudno gojącej się rany, warto użyć środka zawierającego w składzie alantoinę i deksapantenol. Substancje te, zawarte w maści lub kremie, regenerują skórę, nawilżają ją i uelastyczniają naskórek. Mają zbawienne działanie m.in. w przypadku osób starszych i pacjentów leżących, u których pojawiły się płytkie owrzodzenia (odleżyny I i II stopnia), u niemowląt z odparzeniami pieluszkowymi, w przypadku otarć, skaleczeń i poparzeń (w tym słonecznych) u dzieci oraz osób dorosłych, a także w przypadku długotrwałych stanów zapalnych, ubytków skóry i błon śluzowych.

Alantoina i d-pantenol – działanie

D-pantenol i alantoina wspomagają gojenie się trudnych ran i łagodzą dolegliwości takie jak świąd, zaczerwienienie i łuszczenie się naskórka. Alantoina jest związkiem chemicznym, który pobudza ranę do ziarninowania (zarastania tkanką bliznowatą) i odbudowy naskórka. Usuwa powstające w obrębie rany martwicze tkanki, wspomaga oczyszczanie rany, odnowę i regenerację naskórka. Deksapantenol z kolei również uczestniczy w przyspieszeniu gojenia się ran, a także zwiększa elastyczność skóry. Alantoina i d-pantenol działają przeciwzapalnie, złuszczająco, nawilżają skórę i mają działanie ściągające i osłaniające skórę. Wystarczy nałożyć niewielką ilości preparatu na ranę lub jałowy kompres i przyłożyć do oczyszczonej rany, pamiętając o zmianie opatrunku dwa razy na dobę.

Mając w swojej apteczce środek zawierający alantoinę i deksapantenol, możemy być spokojni. Nawet jeśli dojdzie do urazów skóry w domu czy podczas wakacyjnej podróży, obecność tych substancji zniweluje nieprzyjemne dolegliwości i przyspieszy gojenie się ran.

Materiał sponsorowany przez

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy