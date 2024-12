Już 2 stycznia 2025 r. zobaczymy plejadę polskich gwiazd w nowej kampanii „Allegroverse 25: Legenda Allegrowicza”

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o prezydencji, ale baliście się zapytać…

Z okazji 25. urodzin platformy Allegro zabierze nas w interaktywną podróż po świecie Allegro, przedstawioną oczami tytułowego Allegrowicza. Cały materiał będzie można obejrzeć już 2 stycznia 2025 r. na YouTube marki.

Allegroverse – wkrótce na YouTube Allegro

Jeśli miałeś okazję obejrzeć jedną z kultowych produkcji Allegro, jak Legendy polskie (futurystyczna interpretacja polskich podań ludowych i legend) czy reklamy świąteczne, to masz już przedsmak tego, jak będzie wyglądał materiał inaugurujący nową kampanię Allegro. W zapowiedzi zobaczysz m.in. postacie, które pojawiły się w poprzednich produkcjach Allegro m.in. Borutę, w którego wcielił się Tomasz Drąbek, Jagę (Katarzyna Pośpiech) z Legend polskich czy poznasz też zupełnie nowe postaci jak Twardowska – w którą wcieliła się Danuta Stenka. Nie zabraknie też innych nowych twarzy: Andrzeja Grabowskiego, Kamila Nożyńskiego, Sebastiana Deli, Agaty Wiśniewskiej oraz Jerzego Owsiaka. Pełny materiał ukaże się na YouTube Allegro 2 stycznia – koniecznie musisz go zobaczyć!

Siedziba w piwnicy

Allegro to dziś największy, pochodzący z Europy marketplace, a początki firmy przypominają historie innych kluczowych graczy technologicznych. Czy wiesz, że pierwszą siedzibą spółki-założyciela Allegro, Surf Stop Shop, była... piwnica w hurtowni sprzętu komputerowego? Allegro powstało w 1999 r. w Poznaniu. Firma rozpoczęła swoją działalność 10 grudnia, jednak za jej oficjalny start uznaje się pierwszą publikację w magazynie Chip, która miała miejsce 13 grudnia 1999 r.

Serwis aukcyjny Allegro to pomysł Holendra, Arjana Bakkera, inżyniera i chemika, którego zainspirowała platforma eBay. Wtedy 25-letni marketer i sprzedawca po raz pierwszy przyjechał do Polski, aby założyć własny biznes w Poznaniu, co podpowiedział mu znajomy.

Magia Internetu

Początkowo Bakker prowadził handel offline, jednak pod koniec lat 90. postanowił wykorzystać z biznesie Internet. Z pomocą przyszedł mu 19-letni, genialny programista – Tomasz Dudziak. Po miesiącu napisał pierwsze oprogramowanie (mieściło się na dyskietce!), a także wybrał nazwę dla platformy – allegro, co w terminologii muzycznej oznacza „szybko”, „żwawo”. Jaki przedmiot sprzedano na pierwszej aukcji? Była to kamera USB.

Z rąk do rąk

Kilka miesięcy później założyciele sprzedali start-up firmie e-commerce QXL Ricardo z Wielkiej Brytanii. Po kilku latach Allegro zostało wykupione przez południowoafrykańskiego konkurenta, Naspersa. Gdy Allegro miało ok. osiemnastu lat, Naspers sprzedał świetnie prosperujący biznes funduszom inwestycyjnym Cinven, Permira i MidEuropa, które od tamtej pory są akcjonariuszami Allegro. W 2020 r. Allegro przeprowadziło największy debiut w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Allegro po 25 latach działalności

Czy wiesz, że świadomość marki Allegro kształtuje się na poziomie aż 88 proc.? To czyni ją najbardziej rozpoznawalną marką e-commerce w Polsce! Platforma Allegro jest znana nie tylko w naszym kraju, ale także w Czechach, Słowacji i na Węgrzech, a marki należące do grupy Allegro funkcjonują także w Czechach, Słowenii i Chorwacji.

W ciągu ostatniego roku liczba aktywnych kupujących wyniosła ok. 20,5 mln osób w regionie i prawie 15 mln w Polsce! Z platformy korzysta też ponad 157 tys. sprzedających. Te liczby mówią same za siebie – kochamy Allegro!

Partnerem materiału jest Allegro