KIEROWCO! Możesz liczyć na pomoc

Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

Warto mieć taką polisę, w ramach której będziesz mógł liczyć na wsparcie ze strony PZU i to na każdym etapie. Możesz otrzymać pomoc assistance na miejscu zdarzenia 24/7, sprawną obsługę szkody i dostęp do ponad 1000 warsztatów w całej Polsce. W PZU wykupisz ubezpieczenie m.in. na samochód osobowy, ciężarowy, przyczepy, motocykle, motorowery itp.

Przydatne AC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) musisz zawsze wykupić, autocasco (AC) już nie. Warto jednak rozważyć dokupienie AC do polisy, bo jest ono bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Może pokryć koszty naprawy uszkodzonego samochodu m.in. w razie kolizji drogowej i to niezależnie od tego, kto był sprawcą czy zderzenia ze zwierzęciem. Z pomocą ubezpieczyciela usuniesz również szkody powstałe w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. burza czy grad, jak również powodzi. Autocasco zapewni odszkodowanie również wtedy, gdy samochodu nie będzie można naprawić. Działa też, gdy ktoś ukradnie Ci auto lub część jego wyposażenia. Chroni pojazd nawet wtedy, gdy gryzonie pogryzą kable albo samochód zostanie uszkodzony przez dron.

AC w PZU jest oferowane w różnych wariantach, więc możesz dopasować polisę do swoich możliwości i potrzeb. W PZU wybierasz spośród trzech wariantów naprawy auta – serwisowy (naprawa w autoryzowanych warsztatach na częściach oryginalnych), optymalny (części alternatywne o sprawdzonej jakości) i partnerski (części oryginalne, ale bez pomniejszania ich cen o amortyzację).

Wykupując AC, możesz też zadbać o dodatkową ochronę. Na przykład wybierając opcję Auto Non Stop, możesz otrzymać samochód zastępczy na miejsce zdarzenia, na czas naprawy, holowanie uszkodzonego auto i organizację jego naprawy. Przy wykupionej opcji Auto Wartość 100% PZU wyliczy ci odszkodowanie na podstawie wartości samochodu z dnia zawarcia umowy.

Wszechstronne wsparcie

Ubezpieczenie, które zdecydowanie warto mieć, to Assistance – PZU Pomoc w Drodze. To prawdziwe wsparcie w razie takich problemów jak: awaria, wypadek, brak paliwa, zatrzaśnięcie kluczyków czy rozładowanie akumulatora. PZU może zapewnić m.in. holowanie, samochód zastępczy, nocleg, opiekę nad dziećmi, zmiennika kierowcy i wiele innych usług. To ubezpieczenie ma wiele wariantów od podstawowych usług po bardzo specjalistyczną pomoc. Jeśli chcesz mieć podobne ubezpieczenie, ale działające za granicą, wykup polisę PZU Pomoc w Drodze Super z rozszerzeniem na terenie Europy. Oprócz podstawowej pomocy możesz otrzymać dodatkowo np. pomoc tłumacza telefonicznego w załatwieniu formalności związanych z wypadkiem.

Możesz rozszerzyć swoją ochronę samochodu o ubezpieczenie PZU Auto Opony. W razie uszkodzenia koła możesz otrzymać m.in. wymianę koła na miejscu, holowanie do wulkanizacji czy pokrycie kosztów zakupu nowej opony. Jeśli chcesz dodatkowo także zabezpieczyć szyby, warto wykupić ubezpieczenie PZU Auto Szyba. Dzięki niemu PZU zorganizuje i opłaci naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby w samochodzie.

PZU sprawdzi stan techniczny auta, które chcesz kupić

W ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze Super masz także unikalną na rynku usługę sprawdzenia stanu technicznego używanego auta przed jego zakupem, jeśli auto znajduje się na terenie Polski. Ekspert sprawdzi m.in.: stan opon, szyb, grubość lakieru pod kątem przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych, a także stan wnętrza pojazdu, kondycję komory i pracę silnika, pracę układu wydechowego oraz występujące drgania. Pomoże też oszacować wartość auta oraz ewentualne koszty naprawy i stwierdzić zgodność numeru VIN z dokumentami. Ekspert przygotuje także szczegółowy raport z oględzin, na podstawie którego będziesz mógł podjąć decyzję o zakupie. A to wszystko w zaledwie 2 dni robocze.

Płacisz całość lub abonament

Wykupując polisę PZU Auto, nie musisz od razu płacić całej sumy, opłacać możesz składki w formie miesięcznego abonamentu. Składka dzielona jest na 12 płatności. Dzięki temu możesz mieć lepszą kontrolę nad swoim budżetem i pozwolić sobie na lepszą ochronę.

Partnerem materiału jest PZU