Kosztorys szkody w 30 sekund? To możliwe w LINK4 ze sztuczną inteligencją Tractable

Wykorzystanie tej technologii przez LINK4 oznacza, że po raz pierwszy w Polsce ubezpieczający mogą przeglądać i akceptować lub odrzucać wyliczenia kosztów naprawy AI bezpośrednio w aplikacji, wykorzystując w pełni zautomatyzowany proces.

- Po raz pierwszy zapewniamy klientom obsługę szkód w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie wpisuje się w misję LINK4, mówiącą o tym, że ubezpieczenia powinny być proste. Dzięki procesowi automatyzacji przy kompleksowej ocenie uszkodzeń aut nasi klienci otrzymują dokładne wyliczenia kosztów naprawy niemal natychmiast. To dla nich ogromne ułatwienie – podkreśla Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4.

Technologia Tractable, wykorzystana w aplikacji dostępnej już dla klientów LINK4, płynnie prowadzi ich przez proces robienia i przesyłania zdjęć pojazdu przy pierwszym zgłoszeniu szkody (FNOL). Sztuczna inteligencja analizuje przesłane zdjęcia z precyzyjną dokładnością i szybko ocenia koszty naprawy, praktycznie bez potrzeby udziału człowieka. Wyliczony na tej podstawie kosztorys jest dostępny dla klienta już w ciągu 30 sekund. Dzięki temu może on szybko podjąć decyzję dotyczącą dalszego postępowania w ramach szkody i przesłać informację do opiekuna szkody LINK4, co znacząco przyspiesza proces jej likwidacji.

Partnerstwo z Tractable wspiera LINK4 w utrzymaniu pozycji jednego z liderów branży ubezpieczeniowej w wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

- LINK4 znany jest ze swojej innowacyjności w stosowaniu pionierskich aplikacji cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, które podnoszą standardy obsługi klienta w ubezpieczeniach. Partnerstwo z LINK4 pokazuje potencjał sztucznej inteligencji zarówno w kraju, jak i szerszym, globalnym sektorze ubezpieczeniowym. Cieszymy się, że nasza współpraca wciąż się rozwija, dzięki czemu możemy nieustannie poprawiać doświadczenia klienta – mówi Aleksander Surowiak, dyrektor sprzedaży w Tractable.

LINK4 jest pionierem ubezpieczeń direct i jednym z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność w styczniu 2003 i szybko awansowała do grona liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje także m.in. ubezpieczenia domu, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia turystyczne oraz produkty z linii LINK4 Mama i Tata. LINK4 jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym tytułu Marka Godna Zaufania 2023. LINK4 należy do Grupy PZU, największego konglomeratu finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tractable to firma zajmująca się wdrażaniem sztucznej inteligencji w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych i nieruchomościowych, aby wykorzystując jej szybkość i dokładność wspomagać usuwanie skutków kolizji i katastrof. Firma została już wybrana przez ponad 35 ze 100 największych ubezpieczycieli na świecie. Nasz światowej klasy zespół badawczy i inżynieryjny, wspierany przez Insight Partners i innych czołowych inwestorów, ma siedzibę w Londynie i biura w Ameryce Północnej, Azji i Europie.