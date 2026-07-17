Magazyny energii – powerbanki dla energetyki

Grupa PGE
2026-07-17 0:00 Materiał sponsorowany

Szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z koniecznością rozwoju magazynów energii. Można je porównać do power banków – umożliwiają gromadzenie nadwyżek energii w okresach jej dużej produkcji oraz oddawanie do sieci wtedy, gdy występuje wzrost zapotrzebowania. PGE zamierza do 2035 r. wybudować kilkadziesiąt takich magazynów w różnych częściach Polski. Realizacja inwestycji znacząco wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Obszerny plac budowy, widok z lotu ptaka, z konstrukcjami fundamentów magazynów energii PGE, ciężkim sprzętem budowlanym oraz drogą asfaltową obok. Dowiedz się więcej o strategicznych inwestycjach PGE w magazyny energii, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju na naszym portalu.
Autor: PGE/ Materiały prasowe

Odnawialne źródła energii (OZE) korzystające ze słońca czy wiatru są uzależnione od pory dnia i warunków pogodowych. Gdy świeci słońce lub wieje wiatr i produkcja energii jest wysoka, jej nadwyżki mogą być magazynowane. Z kolei w momentach spadku produkcji lub nagłego wzrostu zapotrzebowania magazyny energii, niczym powerbanki, odda¬ją zgromadzoną energię z powrotem do sieci. Dzięki temu zwiększają elastyczność systemu oraz wzmacniają bezpieczeństwo i stabilność dostaw, szczególnie w momentach największe¬go zapotrzebowania lub w sytuacjach awaryjnych. Ograniczają tym samym ryzyko blackoutu, czyli nagłej i rozległej przerwy w dostawach energii.

Od nich zależy bezpieczeństwo

Magazyny to jedyne źródła ener­gii, które mogą natychmiast reago­wać na zmiany w systemie energetycznym i odebrać z niego nadwyżki produko­wanej energii lub dostar­czyć w bardzo krótkim czasie duże moce np. w przypadku awarii bloku energetycznego. Pozwa­lają też w pełni wykorzy­stać potencjał odnawial­nych źródeł energii. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ polska energetyka musi stopniowo ograniczać zależność od paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz. Więk­szość krajowych bloków węglo­wych jest już wyeksploatowana, ma niską sprawność i generuje wyso­kie koszty utrzymania.

Jednocześnie konieczne jest zacho­wanie stabilności systemu energe­tycznego, podczas gdy odnawialne źródła energii nie produkują prądu równomiernie przez całą dobę i rok. Właśnie dlatego magazyny energii odgrywają kluczową rolę.

PGE buduje sieć magazynów

PGE zamierza wybudować kilka­dziesiąt magazynów energii do 2035 r. Sieć magazynów ma być rozpro­szona – instalacje będą zlokalizo­wane w różnych częściach Polski. Dzięki temu zwiększy się odporność systemu elektroenergetycznego na awarie, przerwy w dostawach mocy czy ekstremalne zjawiska pogodowe. To bardzo istotne także na poziomie lokal­nym.

PGE realizuje obecnie jedne z naj­większych projektów magazynowa­nia energii w Polsce - wielkoskalowe bateryjne magazyny energii w Żar­nowcu o łącznej pojemności około 981 MWh oraz w Gryfinie o pojem­ności co najmniej 800 MWh. W pla­nach jest także budowa ponad 20 rozproszonych magazynów energii o łącznej pojemności ok. 250 MWh. Obecnie są przygotowane ich pro­jekty budowlane.

Powstaną również magazyny w for­mule cable-poolingu, czyli zlokali­zowane bezpośrednio przy źród­łach wytwarzania energii, np. przy farmach wiatrowych lub fotowol­taicz­nich, z którymi pozostają bezpo­średnio powiązane technicznie. Cztery takie magazyny o łącznej pojemności blisko 400 MWh uzy­skały w zeszłym roku dofinanso­wanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar­ki Wodnej.

PGE-Magazyny

Wyjątkowy Żarnowiec

Energia, zgromadzona w maga­zynie w Żarnowcu będzie mogła zasilić ok. 150 tys. gospodarstw domowych, zapewniając im nie­przerwane działanie oświetlenia, sprzętów domowych, a także moż­liwość gotowania czy ogrzewania.

Dlaczego ten magazyn jest taki wyjątkowy? Nie chodzi tylko o skalę, która jest imponująca. Magazyn jest również strategicznie położo­ny na Pomorzu, które już niedługo stanie się sercem polskiej trans­formacji energetycznej, choćby za sprawą mor­skiej farmy wiatrowej Bal­tica 2.

Magazyn będzie działał razem z elektrownią szczyto­wo-pompową Żarnowiec. To jed­na z największych tego typu insta­lacji w Europie o mocy 262 MW i pojemności blisko 1 GWh.

Co ważne, projekt w Żarnowcu będzie też aktywnym elemen­tem rynku energii. Pozwoli wyko­rzystywać dobowe wahania cen – będzie gromadził energię, gdy jest tańsza i oddawał ją wtedy, gdy jest droższa.

 Całość projektu realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawdzonych technologii oraz przy wsparciu środków z Krajo­wego Planu Odbudowy (KPO).

Warto wiedzieć, że wszystkie jed­nostki bateryjne zostaną wyprodu­kowane w Polsce. Masowa produk­cja dla PGE ruszyła w Biskupicach Podgórnych (pod Wrocławiem), a pierwsze jednostki zostały już wyprodukowane i dostarczone do Żarnowca.

Różne technologie, jeden system

W polskim systemie energe­tycznym pojawią się trzy główne rodzaje magazynów, które róż­nią się zasadą działania, skalą i zastosowaniem. Te magazyny to:

- BATERYJNE MAGAZYNY ENERGII

Reagują bardzo szybko. Gdy w systemie pojawia się nagły nadmiar albo niedo­bór energii, od razu to kory­gują, dbając o to, by sieć pracowała stabilnie w każ­dej sekundzie.

- ELEKTROWNIE SZCZYTOWO-POM­POWE

Takie magazyny już dziś działają w ramach systemu zarządzanego przez PGE Energia Odnawialna (np. na Górze Żar). To wielkie magazyny ener­gii, które w związku z więk­szą pojemnością gromadzą energię i mogą oddawać ją do systemu dłużej. Działa­nie tego typu jednostek opie­ra się na dwóch zbiornikach wodnych położonych na róż­nych wysokościach, połączo­nych ze sobą systemem rur wyposażonym w turbiny. W momentach, kiedy energia jest potrzebna, woda z gór­nego zbiornika jest spusz­czana do dolnego. W trakcie tego „zrzutu” woda napę­dza turbiny, które następnie produkują prąd. Gdy energii elektrycznej w systemie jest za dużo, jest ona pobierana przez elektrownię poprzez pompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego.

- AKUMULATORY CIEPŁA

To duże zbiorniki służą­ce do magazynowania cie­pła w postaci gorącej wody. Działają jak ogrom­ne termosy – nadwyżki ener­gii elektrycznej przeznaczane są do ogrzewania zbiorników wodnych, które groma­dzą nadwyżki w postaci energii cieplnej i pozwalają utrzymać ją przez długi czas z minimalnymi stratami. W zależności od potrzeb syste­mu ciepłowniczego pojem­ność takiego akumulatora może wynosić od ok. 1 tys. do nawet 60 tys. m³. Dzięki temu możliwe jest zacho­wanie ciepła w okresach mniejszego zapotrzebo­wania i wykorzystanie go wtedy, gdy jest naj­bardziej potrzebne np. jesienią i wiosną, gdy zapotrzebowanie na ciepło w ciągu doby znacząco się zmienia.

 Partnerem materiału jest PGE

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