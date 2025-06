Mazowsze otwiera sezon turystyczny

Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania planów promocyjnych regionu, a także poznania jego walorów – zarówno kulinarnych, jak i krajobrazowych.

– Turyści docierają do nas różnymi środkami transportu, na pewno dużym plusem dla naszego województwa są połączenia lotnicze. Turystyka stanowi także istotne źródło dochodów. 6 proc. PKB naszego województwa to właśnie turystyka. Są to restauracje, przewoźnicy oraz wszyscy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w rozwój regionu – zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Województwo mazowieckie odnotowało w 2024 roku znaczny wzrost liczby turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co przełożyło się na rekordowe wyniki w zakresie ruchu turystycznego. Mazowsze stało się najczęściej wybieranym regionem w Polsce pod względem liczby udzielonych noclegów, wyprzedzając województwa nadmorskie i górskie.

O PODRÓŻACH PO MAZOWSZU – ROZMOWY Z PRELEGENTAMI

Tegoroczna odsłona kampanii „Odpocznij na Mazowszu” zachęca przede wszystkim do doświadczania naszego regionu wszystkimi zmysłami – smakiem, węchem, dotykiem czy wzrokiem. Służą temu odpowiednio dobrane nośniki reklamowe – rowery miejskie, paczkomaty, nośniki wielkoformatowe na lotnisku Warszawa-Modlin czy oryginalny mural widoczny z mostu Poniatowskiego. Co ważne, kampania ma także swój wymiar ekologiczny. Znaczna część muralu została namalowana farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia.

Integracji i doskonałej zabawie służą MazoPikniki, które zawitają do wielu miejscowości na Mazowszu. Za nami już dwa wydarzenia – w Wołominie i Glinojecku, a najbliższy rodzinny piknik już 21 czerwca w Nasielsku. Kalendarz wszystkich wydarzeń jest dostępny na stronie https://mazowsze.travel/dzieje_sie/mazopikniki-rodzinna-zabawa-na-mazowszu/.

– Podczas MazoPikników można spróbować lokalnych potraw i podejrzeć warsztat kulinarny Łukasza Konika, a także wziąć lekcję tańca pod okiem samego Rafała Maseraka. W ramach pikników są organizowane także miasteczka zdrowia, w których można wykonać podstawowe badania. Kulminacyjnym punktem jest koncert gwiazdy – w zależności od miejsca możemy bawić się z Enej, Stachurskym czy De Mono – podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

Więcej pomysłów na podróżowanie po Mazowszu można znaleźć w serii 25 Mazowypraw dostępnych na: https://www.youtube.com/@modanamazowsze578

Dzięki nowym mapom rowerowym wydanym przez samorząd województwa mazowieckiego łatwiej odkrywać Mazowsze na dwóch kółkach. Bartosz Swacha, organizator ultramaratonu Mazowiecki Gravel, przybliżył słuchaczom ideę tego wydarzenia.

– To już piąty rok, kiedy odkrywamy Mazowsze z perspektywy rowerowego siodełka. Tegoroczna edycja to prawdziwy rekord – blisko 800 osób na listach startowych, w tym goście z zagranicy. Cieszy nas, że Mazowiecki Gravel przyciąga nie tylko rowerzystów, ale także lokalne społeczności. W rajd aktywnie włączają się m.in. koła gospodyń wiejskich. Hasłem tegorocznego rajdu mogłoby być słowo „poświetnik” – w kurpiowskiej gwarze to ktoś, kto podróżuje spokojnie, chłonąc widoki, smaki i atmosferę regionu. I właśnie do takiego rowerowego poznawania Mazowsza zachęcamy – dodaje Bartosz Swacha.

Latem, podczas beztroskiej zabawy, należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Szczególnie nad wodą, kiedy temperatura zachęca do korzystania ze zbiorników wodnych.

– Zanim wybierzemy kąpielisko, sprawdźmy, czy jest ono strzeżone i czy na miejscu są ratownicy. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona – że warunki są niebezpieczne. To nie złośliwość, tylko troska o nasze życie i zdrowie. Pamiętajmy też o ochronie przed słońcem – nakrycie głowy, krem z filtrem i regularne schładzanie organizmu to podstawa. Nie wypływajmy poza wyznaczoną strefę kąpieliska – to szczególnie ważne, bo w pobliżu mogą poruszać się szybkie skutery czy łodzie. Jeśli korzystamy z rowerów wodnych czy kajaków, obowiązkowo zakładajmy kamizelki ratunkowe. Porozmawiajmy też z dziećmi – niech wiedzą, co robić, jeśli się zgubią. Dobrze jest założyć im opaskę z numerem telefonu, a przede wszystkim nauczyć, że w razie potrzeby mogą zwrócić się do ratownika – podkreśla Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.

Więcej o bezpieczeństwie można dowiedzieć się z filmów edukacyjnych przygotowanych we współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji: https://bezpieczna.um.warszawa.pl/-/bezpieczenstwo-nad-woda-1.

DOŚWIADCZAJ MAZOWSZA!

Podsumowaniem wydarzenia był pokaz kulinarny kuchni mazowieckiej, który poprowadził Łukasz Konik – szef kuchni i autor książki „Kuchnia regionów”. Uczestnicy mieli okazję spróbować dań inspirowanych tradycyjną kuchnią regionu.

– Mazowsze to kulinarne serce Polski. Niesamowita liczba rozmaitych potraw, połączenia smaków. To nie tylko dobre jedzenie i produkty, ale też restauracje i punkty gastronomiczne, które można odwiedzać. Próbowałem wyliczyć wszystkie potrawy, które są związane z Mazowszem, skończyłem na ponad 800. Tak naprawdę wszystko jest zależne od inwencji gotującego – przyznał Łukasz Konik.

Inauguracja sezonu turystycznego 2025 pokazuje, że Mazowsze stawia na aktywny, rodzinny i bezpieczny wypoczynek. To tu bije serce Polski!