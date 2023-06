Na wakacje jedź pociągiem

Wybierasz się nad morze? PKP Intercity przygotowało aż 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy mają do dyspozycji aż 33 pary połączeń do/z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej niż w poprzednie wakacje.

Kierunek? Morze!

Mieszkańcy Wielkopolski, by dotrzeć do Ustki, Kołobrzegu, Szczecina czy Trójmiasta mogą skorzystać z 28 połączeń na dobę. Na przykład Poznań z Trójmiastem obsługują dodatkowe pociągi: IC 15146 oraz IC Bałtyk – BIS. Oba składy kursują w każdą niedzielę (do 27 sierpnia). Trasę do Trójmiasta wzmacniają też dodatkowe połączenia weekendowe, np. IC Bachus – BIS. Możliwość dojazdu nad morze i powrót również zapewnia pociąg IC Zatoka. Kursuje w poniedziałki w kierunku Trójmiasta, a w niedziele z powrotem, do Poznania.

Sezonowym pociągiem TLK Jamno relacji Kraków – Ustka nad morze dotrą nie tylko podróżni z Małopolski. Pociąg zatrzymuje się we Wrocławiu i Poznaniu. Skład wyrusza z Krakowa w piątki, a wraca w niedziele.

Lepszy dojazd w góry

Pociągiem PKP Intercity od 22 czerwca będzie można – przez cały sezon letni – dojechać bezpośrednio do Zakopanego. W wakacje nie trzeba się więc przesiadać w Krakowie do komunikacji zastępczej. Podróżni dotrą pociągami do specjalnej stacji tymczasowej Spyrkówka. Wszystko ze względu na intensywne prace modernizacyjne na linii kolejowej Kraków – Zakopane, które objęły remont torowiska na zakopiańskiej stacji.

Z Warszawy do Zakopanego jadą EIC Tatry oraz IC Karłowicz. Natomiast w relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia przez Warszawę kursują TLK Karpaty i TLK Małopolska.

Pierwszy z pociągów jedzie przez Częstochowę, a drugi przez Włoszczowę Północ. W tych pociągach są wagony, które od 15 czerwca dowiozą podróżnych do Krynicy-Zdroju.

Mieszkańcy Trójmiasta do stolicy Tatr dodatkowo mogą wybrać się w podróż składem IC Witkacy, który jedzie przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź. Między Bydgoszczą a Zakopanem kursuje także pociąg IC Halny.

Bezpośrednie połączenie z Zakopanem zyskali również mieszkańcy Pomorza Zachodniego. IC Podhalanin jedzie z i do Szczecina, a przejeżdża m.in. przez Poznań i Ostrów Wielkopolski. Natomiast dojazd i w góry, i nad morze zapewnia TLK Wolin w relacji Kraków Płaszów/Bielsko Biała – Świnoujście – Kraków Płaszów/ Bielsko Biała, zabierając na trasie pasażerów z Opola czy Wrocławia.

PKP Intercity dowiezie cię na festiwal

Narodowy przewoźnik pomyślał o dodatkowych połączeniach do i z Poznania, gdzie tradycyjnie odbywa się jeden z największych festiwali dla miłośników fantastyki – Pyrkon (16-18 czerwca). Z Warszawy PKP Intercity zapewni dwa dodatkowe pociągi: IC Strzelecki - BIS i TLK Górski – BIS, z Krakowa pociąg IC Artus – BIS, a z Trójmiasta i Bydgoszczy skład IC Bachus-BIS.

Przewoźnik zadbał też o przedłużenie relacji pociągu EIC Chrobry, łączącego na co dzień Szczecin i Warszawę. Na 1 i 2 lipca zaplanowany został kurs do i z Gdyni dla uczestników Open’er Festival.

Dodatkowe pociągi ułatwią dojazd do Szczecinka, w okolicach którego na lotnisku Czaplinek-Broczyno spotykają się uczestnicy Pol’and’Rock Festival. W letnim rozkładzie znalazły się dwie pary dodatkowych pociągów w dniach 2–6 sierpnia na trasie Poznań – Szczecinek oraz na 6 sierpnia została wydłużona relacja pociągu IC Ślązak – zabierze pasażerów ze Szczecinka w kierunku Przemyśla. Na powroty z festiwalu PKP Intercity uruchomiło także dwa dodatkowe połączenia do Warszawy – IC Zamoyski-BIS oraz IC Pol’and’Rock. Ponadto, narodowy przewoźnik umożliwił podróż do i ze Szczecinka z Lublina, Warszawy, Bydgoszczy oraz Piły wydłużając relacje pociągów TLK Staszic i IC Kujawiak.

Dodatkowe pociągi do Berlina

PKP Intercity uruchomiło już szóstą parę pociągów do Berlina. Dodatkowe połączenie Berlin – Warszawa Express to propozycja np. na modne city-tour do stolicy naszego sąsiada. Pociągi jeżdżą teraz szybko i często.

W kasie i przez internet

Nie musisz stać w ogonku do dworcowej kasy. Bilet PKP Intercity można kupić także w automatach biletowych oraz videomatach. Bilety dostępne są też przez internet na stronie www.intercity.pl lub za pośrednictwem aplikacji PKP Intercity w smartfonie. Możesz również skorzystać z aplikacji mobilnej KOLEO oraz strony koleo.pl, lub kupić w aplikacji mPay i serwisach e-podróżnik czy w aplikacji mobilnej BILKOM i stronie Bilkom.

Użytkownicy aplikacji Jakdojade mogą korzystać z przekierowania do systemu sprzedaży PKP Intercity.

Uważajmy na utrudnienia

Pamiętajmy o zmianach tras z powodu modernizacji linii kolejowych! Trwa m.in. remont Warszawskiego Węzła Kolejowego i aby zapewnić sprawne kursowanie pociągów część z nich nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Z tego powodu część pociągów kursuje w skróconych relacjach lub jest zawieszona.

