PGE Baltica zmienia siedzibę. To element szerszych zmian w Grupie PGE

Gdańsk bliżej inwestycji na Bałtyku

PGE Baltica jest centrum kompetencyjnym Grupy PGE w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Przeniesienie siedziby do Gdańska ma odzwierciedlać zmieniający się charakter działalności spółki, która coraz większą część swoich działań koncentruje na fizycznej realizacji inwestycji i przygotowaniu do zarządzania powstającymi aktywami.

Jak podkreśla Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Pomorze jest dziś kluczowym ośrodkiem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Bliskość partnerów, portów i zaplecza wykonawczego ma pomóc w sprawniejszej realizacji projektów na Bałtyku.

PGE Baltica rozwija największy portfel projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz jeden z większych w Europie. Skala przedsięwzięć oznacza również rosnące znaczenie współpracy z krajowymi dostawcami i budowania kompetencji potrzebnych do rozwoju całego sektora.

Ponad 50 osób pracuje już w Gdańsku

PGE Baltica jest obecna na Pomorzu niemal od początku swojej działalności. W Gdańsku od kilku lat funkcjonuje biuro spółki, w którym pracuje już ponad 50 osób. Zespół tworzą przede wszystkim inżynierowie i specjaliści odpowiedzialni za rozwój krajowego łańcucha dostaw, określanego jako local content.

Przeniesienie siedziby ma dodatkowo wzmocnić obecność firmy w regionie i ułatwić codzienną współpracę z przedsiębiorstwami, samorządami, administracją oraz środowiskiem naukowym i edukacyjnym.

– Przeniesienie siedziby do Gdańska jest naturalną konsekwencją rozwoju naszych projektów. Chcemy być jak najbliżej miejsc, w których powstają i będą eksploatowane nasze aktywa, a także firm tworzących krajowy łańcuch dostaw dla offshore wind – podkreśla Bartosz Fedurek, prezes zarządu PGE Baltica.

Jak dodaje, rozwój krajowych kompetencji i wzmacnianie udziału polskich przedsiębiorstw w inwestycjach pozostają ważnymi elementami budowania długoterminowej wartości gospodarczej sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Korzyści dla Gdańska i regionu

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stwarza nowe możliwości dla pomorskich przedsiębiorstw i instytucji. Inwestycje wymagają nie tylko zaawansowanych technologii, ale również zaplecza portowego, usług inżynieryjnych i specjalistycznych kompetencji. Obecność spółek rozwijających projekty offshore wind może więc sprzyjać rozwojowi lokalnego rynku i współpracy między biznesem, nauką a administracją.

Część szerszej strategii Grupy PGE

- Przeniesienie siedziby PGE Baltica do Gdańska jest naturalną konsekwencją rozwoju naszych projektów offshore. To właśnie na Pomorzu znajduje się dziś centrum polskiej morskiej energetyki wiatrowej, a bliskość kluczowych partnerów, portów oraz zaplecza wykonawczego pozwoli nam jeszcze efektywniej realizować strategiczne inwestycje na Bałtyku. PGE Baltica rozwija największy portfel projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz jeden z większych w Europie. Taka skala działalności oznacza nie tylko realizację ambitnych inwestycji, ale także odpowiedzialność za rozwój krajowego łańcucha dostaw i budowę trwałych kompetencji dla całego sektora offshore wind – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa zamierza również zwiększać udział krajowych przedsiębiorstw w realizowanych projektach. Zakładany udział komponentu krajowego w cyklu życia inwestycji ma przekroczyć 65 proc.

Nowa siedziba PGE Baltica ma ułatwić współpracę z partnerami zaangażowanymi w realizację inwestycji na Bałtyku i usprawnić procesy operacyjne. Spółka nie wycofuje się przy tym z Warszawy – zachowa tam swoją obecność, utrzymując bliskie relacje z administracją centralną, instytucjami finansowymi i Grupą PGE.

Tekst sponsorowany