PGE inwestuje w odnawialne źródła energii

– Rozwój energetyki odnawialnej jest jednym z kluczowych kierunków transformacji energetycznej w Polsce – mówi Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zielona energia od PGE

Polska inwestuje w odnawialne źródła energii, które zapewnią dostawy czystej energii do odbiorców.

– Dzięki wsparciu pozyskanemu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego będziemy mogli zwiększyć udział zielonej energii w miksie paliwowym Grupy PGE. Środki przeznaczymy na modernizację istniejącej Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar o mocy 540 MW, a także na projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 730 MW –wyjaśnia prezes Dariusz Marzec. Za realizację projektów będzie odpowiedzialna PGE Energia Odnawialna.

Inwestycje z unijnym wsparciem

Wsparcie od EBI zostało udzielone w ramach REPowerEU z przeznaczeniem na finansowanie transformacji energetycznej w Polsce. Kredyt zostanie przeznaczony na farmy fotowoltaiczne na różnych etapach zaawansowania budowy o łącznej mocy blisko 730 MW, które powstaną do końca 2027 r. Druga inwestycja to program kompleksowej modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar (woj. śląskie).Podpisana umowa jest siódmą umową kredytową między PGE aEBI. Wcześniej w tym roku EBI udzielił już PGE m.in. preferencyjnego kredytu na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Łączna kwota obowiązujących umów wynosi 8,91 mld zł.

i Autor: materiały prasowe PV Witkowo

Elektrownia bardziej efektywna

Obecnie trwa modernizacja technologiczna elektrowni Porąbka -Żar, obejmująca wymianę czterech turbozespołów na nowe, wraz z instalacjami okołoturbinowymi. Po jej zakończeniu moc elektrowni pozostanie bez zmian, jednak zwiększy się efektywność elektrowni. Hydrozespoły będą dostosowane do możliwości długotrwałej pracy, ale jednocześnie ich pracochłonność będzie mniejsza, podobnie jak i częstotliwość napraw czy modyfikacji. Elektrownia Porąbka -Żar będzie lepiej przygotowana do pracy w sytuacji wciąż zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną. W ubiegłym roku zmodernizowano już zbiornik górny elektrowni oraz zakończono prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 r.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna