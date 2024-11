PGE realizuje budowę nowoczesnej sieci łączności specjalnej - zawarto kolejną umowę wdrożeniową w ramach Programu LTE45

Dzięki budowanej nowoczesnej i wielousługowej sieci LTE450, PGE będzie mogła skuteczniej i bezpieczniej zarządzać produkcją i dystrybucją energii, dbać o ciągłość dostaw i eliminować awarie. – Transformacja energetyczna to nie tylko budowa nowych nisko i zeroemisyjnych mocy wytwórczych, ale również modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej, w tym także jej cyfryzacja. Budowa sieci LTE450 zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację cyfrową, dzięki czemu będziemy mogli lepiej i bezpieczniej zarządzać produkcją i dystrybucją energii, dbać o ciągłość dostaw i szybciej lokalizować i eliminować ewentualne nieprawidłowości – powiedział Marcin Laskowski, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prąd płynie w dwie strony

Polska energetyka była pierwotnie budowana w oparciu o centralne punkty produkcji energii, czyli wielkie elektrownie, głównie spalające węgiel. Cały system przesyłowy i dystrybucyjny był do tego dostosowany. Dziś wszystko się zmienia. Farm wiatrowych czy słonecznych, czyli odnawialnych źródeł energii jest w Polsce coraz więcej. Energię elektryczną produkują nie tylko wielkie firmy energetyczne, ale także tysiące tzw. prosumentów, osób czy firm, które dysponują np. panelami fotowoltaicznymi. Tymczasem transformacja energetyki to nie tylko likwidacja elektrowni węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii, ale także modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej oraz jej cyfryzacja. A do tego potrzebna jest sprawna i niezawodna łączność, co docelowo ma zapewnić wdrażana sieć LTE450.

Dalekosiężne plany

– Podpisana dzisiaj umowa na dostawę specjalnych systemów zasilania jest ostatnią umową na dostawę kluczowych składników sprzętu telekomunikacyjnego sieci LTE450. Już niedługo przejdziemy do kolejnego etapu projektu – uruchamiania stacji bazowych i zasięgu sieci LTE450 w terenie – mówi Marcin Laskowski, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Od przyszłego roku sieć LTE450 ma zacząć działać na terenie Polski wschodniej. PGE w kolejnych etapach planuje ją wdrażać na pozostałych obszarach i zachęcać inne firmy energetyczne, by uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, przyłączyły się do unowocześnienia systemu energetycznego kraju.