Pracodawca Godny Zaufania. Długoletnia tradycja i prestiż

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” przyczynia się do rozwoju kultury organizacyjnej opartej na szacunku, innowacji i społecznej odpowiedzialności, wyznaczając standardy dla przyszłości polskiego rynku pracy. Inicjatywa, która powstała w 2009 roku, ma na celu docenianie i promowanie przedsiębiorstw, realizujących ciekawe projekty, w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Służy to wskazywaniu dobrych praktyk i inspirowaniu innych do rozwijania otoczenia pracy przyjaznego pracownikom.

Prof. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w swoim wystąpieniu podczas ogólnokrajowej konferencji „Forum Pracownika i Pracodawcy”, w czerwcu, w Warszawie, stwierdził, że w relacjach pracownik-pracodawca, kluczowy jest dobrostan pracowników. Zdaniem profesora, relacje pracownicze powinny mieć partnerski charakter.

– Pracownika trzeba traktować jak kapitał, a nie jak zasób – uważa prof. Piotr Wachowiak. – W nazewnictwie jeszcze pokutuje nazwa „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Z tą nazwą walczę, bo chodzi o zarządzanie kapitałem ludzkim. Jaka jest, w uproszczeniu, różnica? Zasób się wykorzystuje, a w kapitał inwestuje – tłumaczył apelując, aby starać się zrozumieć pracowników z młodego pokolenia oraz traktować zatrudnionych jako współpracowników, a nie podwładnych.

Komu może być przyznany tytuł?

Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” przyznawany jest firmom, które prowadzą politykę pracowniczą uwzględniającą rozwój zawodowy osób zatrudnionych, ochronę ich praw i dzięki prowadzonym działaniom skutecznie budują więź pracowników z przedsiębiorstwem. O tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania może ubiegać się każda osoba prawna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniająca minimum 50 pracowników. Limit pracowników nie dotyczy kategorii MŚP.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” przez wszystkie lata swojej działalności promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy.

Wybierz kategorię i wystartuj w konkursie

Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii:

1. Edukacja

2. Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

3. Firma przyjazna rodzicom

4. Lider ESG

5. MŚP

6. Programy motywacyjne

7. Programy stażowe

8. Rozwój i cyfryzacja

9. Wolontariat

10. Zdrowie

Kto rozstrzyga o przyznaniu tytułu?

Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym:

Krajowej Izby Gospodarczej,

Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”,

Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego,

Instytutu ESG,

Instytutu Staszica,

Centrum im. Adama Smitha,

Warsaw Enterprise Institute,

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

Instytutu Biznesu,

Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń),

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Harmonogram Konkursu:

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2025 roku.

Kampania edukacyjna dot. dobrych praktyk w biznesie, na którą składa się szereg działań promocyjnych i wydarzeń specjalnych potrwa do listopada 2025 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 5 listopada b.r.

Firma może się zgłosić w więcej niż jednej kategorii (dla każdej kategorii jest dedykowana Ankieta).

Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania” i ankiety zgłoszeniowe do konkursu dostępne są pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/#wez-udzial

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Regulamin konkursu jest dostępny pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/regulamin-konkursu/

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Główny Inspektor Pracy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy merytoryczni: Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Spraw Obywatelskich, ESG Pro, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Humanites, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Our Future Foundation, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Psychologii Stresu, Fundacja Grand Press, Hubmedia, FAPA, Fundacja Instytut Pokolenia, Instytut Staszica, Instytut Biznesu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

