Projekt Baltica 2 – ruszyły prace na morzu! „To będzie prawdziwy wiatr zmian”

Farma wiatrowa Baltica 2 powstaje w odległości ok. 40 km od polskiego wybrzeża, na wysokości Choczewa i Łeby. Jej moc – 1,5 GW – pozwoli na wyprodukowanie zielonej energii z wiatru równą zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

– Proces przygotowania całej inwestycji jest kluczowy dla sukcesu jej realizacji, dlatego z ogromną radością w styczniu ubiegłego roku podjęliśmy z naszym partnerem – firmą Ørsted – ostateczną decyzje inwestycyjną, która była ostatnim formalnym krokiem do rozpoczęcia inwestycji. W ubiegłym roku przede wszystkim prowadziliśmy prace na lądzie, teraz nadszedł czas na morską fazę realizacji inwestycji – mówi Dariusz Lubera, prezes PGE.

– To zwieńczenie kilku lat pracy nad projektem. Począwszy od fazy szczegółowych badań lokalizacyjnych, w tym rozpoznania tego, co na tym dnie się znajduje, jakie jest podłoże genealogiczne po przygotowanie dna morskiego do realizacji inwestycji – mówi Bartosz Fedurek, prezes zarządu PGE Baltica. – Pierwszego maja, tuż po północy, pierwszy fundament został zainstalowany – dodaje Fedurek.

Prace rozpoczęły się od badań geotechnicznych wzdłuż planowanych tras kabli. Następnie wykonawcy sprawdzili obszar pod kątem niewybuchów i niewypałów. Na tych odcinkach nie znaleziono tego typu obiektów.

Morska energetyka wiatrowa to ważne źródło energii elektrycznej, które wzmocni niezależność energetyczną Polski. Do tego, że inwestycja ta jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa, przekonuje również minister energii, Miłosz Motyka.

– Nikt Polski z drogi transformacji energetycznej nie zawróci. To, co się tutaj dzieje, we współpracy z naszym sojusznikiem, to element budowania naszej suwerenności – mówi Miłosz Motyka.

Morska energetyka wiatrowa będzie także potężnym impulsem dla polskiej gospodarki.

– Polskiej, ale również tej lokalnej – mówi wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz. – Jest to koło zamachowe. Są to nowe zawody, zmiany w szkolnictwie zawodowym. Ale to jest również wykorzystanie potencjału, który już mamy. To są te małe firmy budowlane, które biorą czynny udział w tych inwestycjach. Nowe miejsca pracy – dodaje Rutkiewicz.

Baltica 2, po planowanym uruchomieniu w 2027 r., będzie największą morską farmą wiatrową na polskich wodach Bałtyku.