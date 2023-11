Ryś uratowany przez leśników wróci do natury

Jak o tym opowiadam, to się wzruszam

Największy w Polsce dziki kot jest pacjentem leśnego szpitala, czyli Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku, prowadzonego przez Nadleśnictwo Olsztynek. Zwierzę było bardzo osłabione, skrajnie wychudzone. Prawdopodobnie uległo ciężkiemu zatruciu. Leśnicy, którzy podjęli się opieki nad tym rzadkim drapieżnikiem, bardzo ostrożnie wypowiadali się o szansach powrotu rysia do zdrowia. Już po pierwszych dwóch tygodniach spędzonych w ośrodku prognozy były nieco bardziej optymistyczne. Ryś z każdym dniem nabierał sił. Przyjmował pokarm. W jego menu były takie specjały jak serca kurcząt i podroby z jelenia – relacjonowali opiekunowie z Napromka. Leśnicy wierzą, że w ciągu kilku tygodni ryś wróci do swojego naturalnego środowiska.

Ryś jest objęty ochroną gatunkową zarówno przez prawo krajowe, jak i międzynarodowe. W Polsce jest ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia (NT).

Rysie to największe drapieżniki z rodziny kotowatych występujące w Polsce. Mają duże wymagania przestrzenne, poszukują rozległych i trudno dostępnych obszarów leśnych do życia. Obecnie na wolności rysie występują w północno-wschodniej i południowej częściach Polski. Nieliczne osobniki są widywane także w Słowińskim Parku Narodowym, Borach Tucholskich, a także na terenie Puszczy Noteckiej oraz w lasach położonych na północ od niej.

Od połowy XX w. populacja tego gatunku w Polsce i w Europie systematycznie spadała z uwagi na presję ze strony człowieka. W 2015 r. populacja rysia w Polsce była szacowana na 40 osobników, dziś to ok. 200, z czego większość, ok. 120 osobników, występuje w Karpatach.

Czy wiesz że:

Ryś jest objęty całoroczną ochroną; Długość ciała rysia dochodzi do 1,5 m, waga do 20 kg; W ciągu doby ryś może wędrować nawet na odległość 20 km; Ryś to zwierzę, które w ciągu dnia odpoczywa w kryjówkach i poluje nocą; Zdobycz (najczęściej sarny i jelenie) ryś starannie ukrywa, wciągając upolowane zwierzęta pod zwalone pnie, w gęstwiny i maskując śniegiem lub ściółką. Do tak zamaskowanego pożywienia ryś może wracać nawet przez kilka dni.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku, prowadzony przez Nadleśnictwo Olsztynek, znajduje się w Gminie Lubawa, Napromek 16. Trafiają do niego zwierzęta ranne lub chore. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji ssaków, ale przyjmuje również ptaki.

Ośrodek działa od 2001 r. i ma wszystkie niezbędne zezwolenia Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zapewnia stałą opiekę weterynaryjną. Doświadczenie i zaangażowanie lekarzy weterynarii zwiększają szansę zwierząt na przeżycie i powrót do natury.

Funkcjonowanie ośrodka polega na przyjmowaniu zwierząt wymagających pomocy, udzielaniu im opieki weterynaryjnej, przetrzymywaniu ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczaniu do środowiska naturalnego.

Najczęstszymi pacjentami ośrodka są: sarny, myszołowy, bociany, puszczyki, dziki oraz jeże. Profesjonalne wyposażenie ośrodka zapewnia najlepsze warunki rehabilitacji zwierzęcym pacjentom. Na terenie ośrodka znajdują się woliery dla ptaków i mniejszych ssaków, zagroda dla ptactwa wodnego o dodatkowej funkcji adaptacyjnej dla ssaków, zagrody dla dzików i jeleniowatych. W roku 2016 została wybudowana duża zagroda do rehabilitacji wilków.

Nadleśnictwo Olsztynek przyjmuje tylko ssaki i ptaki przywiezione do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Pracownicy nie jeżdżą po zwierzęta.