Henryk Marconi wybrał styl włoskiego neorenesansu, który dotąd był kojarzony z architekturą pałacową. Charakterystyczny był wydłużony kształt budynku, co wynikało z konieczności wprowadzenia poczekalni 1, 2 i 3 klasy. Najbardziej luksusowe i zdobione stiukami i malowidłami były poczekalnie 1 i 2 klasy, z którymi łączyły się kolejne wnętrza. Środkową część budynku zaakcentowano dwoma wieżami i piętrowymi oficynami. W zachodniej wieży znajdował się telegraf, a we wschodniej – zegar. Perony umieszczono na tyłach budynku, od przodu zaś znajdował się duży plac z reprezentacyjnym podjazdem.

Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej był ostatnim dworcem Cesarstwa Rosyjskiego o wąskim zachodnioeuropejskim rozstawie szyn.

Monumentalny Dworzec Główny

Już w latach 30 XX wieku dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej był za mały i postanowiono wznieść nowy budynek. Dworzec Główny zaprojektował znany architekt wczesnego modernizmu Czesław Przybylski (zaprojektował m.in. budynek Teatru Polskiego).

Dworzec miał być wizytówką II Rzeczpospolitej. Wyróżniała go ogromna bryła, horyzontalny układ okien, duże płaszczyzny ścian, efektowne przeszklenia i monumentalne wejście. Wewnątrz zaprojektowano trzy główne hale i monumentalne ciągi pomieszczeń. Dominowały wielkie wnętrza hallu kasowego, kas dalekobieżnych, hal bagażowych i obszerne pomieszczenia reprezentacyjne oraz szerokie korytarze prowadzące na perony linii średnicowej. Wewnątrz zaplanowano liczne dekoracje: mozaiki, sgraffita i malowane przedstawienia inspirowane różnymi regionami Polski i sztuką ludową. Budowę opóźnił wielki pożar 6 czerwca 1939 r. We wrześniu 1939 r. budynek został zbombardowany, a pod koniec II wojny światowej całkowicie zniszczony.

30 lat czekania na Centralny

Historia dworca centralnego zaczyna się już w 1946 r., kiedy rozpisano pierwszy konkurs Stowarzyszenia Architektów RP na nowy budynek. W kolejnych latach opracowywano kolejne projekty. Jednym z najdziwniejszych był projekt podziemnego dworca-schronu, dość typowy dla epoki zimnej wojny.

Powstały w latach 1972-75 budynek Dworca Centralnego był kolejną, już siódmą koncepcją. Opracował ją zespół Arseniusza Romanowicza.

Budowa była trudna. Brakowało materiałów budowlanych, rur, a nawet piasku. Brakowało też ludzi do pracy. Szybko prowadzone prace spowodowały bardzo wiele usterek. Przez wiele lat przeciekał dach, szwankował system kanalizacyjny, płyty okładzinowe i rury pękały.

Słynne było huczne otwarcie dworca w dniu 5 grudnia 1975 r. Przyjechał na nie przywódca Związku Radzieckiego. To przy powitaniu na Dworcu Centralnym miał miejsce gorący pocałunek Edwarda Gierka i Leonida Breżniewa.

W 2019 r. Dworzec Centralny wpisano do rejestru zabytków, co uratowało budynek przed znaczącymi przekształceniami.

Wielki, przeszklony, nowoczesny

Dworzec od początku budził zachwyt. Był wielki i nowoczesny. Ma trzy poziomy, ogromną, wysoką na 20 m przeszkloną halę główną. W podziemiach zaplanowano 4 perony z 8 torami o długości 400 metrów. Powierzchnia Dworca Centralnego to ok. 90 tys. metrów kwadratowych. Najważniejsza była architektura dworca. Przeszklona, minimalistyczna i otwarta na otoczenie.

Dworzec Centralny wyróżniał się nowymi rozwiązaniami. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano automatyczne otwierane drzwi, ruchome schody i chodniki na pochylniach. Na skrzyżowaniu podziemnych galerii stanęła fontanna. Wszystkie nowinki techniczne sprowadzono z zachodu: Francji, Włoch, a nawet z USA, co na tę skalę w owych czasach było niezwykłe i niespotykane.

Uzupełnieniem architektury dworca były wyróżniające się stacje kolei średnicowej Ochota i Powiśle, które powstały podczas modernizacji warszawskiej linii średnicowej. Je także projektował zespół Arseniusza Romanowicza.

Perły stołecznego modernizmu

Przystanek Ochota to niewielki przeszklony budynek pawilonu kasowego od strony placu Zawiszy. Nad niewielką nieregularną bryłą dominuje zbliżony do trójkąta ekspresyjny dach z cienkiej konstrukcji żelbetowej. Nawiązuje do rozpiętego żagla.

Przystanek Powiśle ma dwa pawilony wejściowe – jeden od strony Alei Jerozolimskich, drugi już na Powiślu. Ich bryły też są całkowicie przeszklone i przykryta ekspresyjnymi dachami. Także i tutaj mają formę cienkiej żelbetowej łupiny - wyglądają jak napięte żagle albo unoszące się skrzydło. Pawilony dworcowe Ochoty i Powiśla bardziej przypominają monumentalne miejskie rzeźby, niż typowe budynki kolejowe.

Ostatnim nowoczesnym warszawskim dworcem była Warszawa Wschodnia, również zaprojektowana przez Arseniusza Romanowicza. Cechowała go monumentalna bryła i przeszklenie elewacji, a wewnątrz umieszczono efektowne rozwiązania ścian i sufitów, które nadawały wnętrzom lekkości i malowniczości.