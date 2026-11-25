Anna Skóra, naczelniczka Wydziału Ewidencji Nieruchomości Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Anna Skóra jest specjalistką od gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Ma wieloletnie doświadczenie, a z PKP S.A. w Krakowie związana jest od 2013 r.

Jej kompetencje w zakresie GIS zostały ukształtowane zarówno poprzez praktykę zawodową, jak i wykształcenie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Geograficznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a wcześniej zdobyła tytuł magistra gospodarki przestrzennej na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

-13 lat temu rozpoczęłam przygodę z PKP S.A. w nowo utworzonym Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie trafiłam do młodego prężnego zespołu. Przez lata pracy w PKP obserwowałam, jak firma się zmienia i rozwija, a wraz z nią zmieniały się procesy, narzędzia i sposób pracy. Mimo upływu lat nadal spotykam się z sytuacjami, które potrafią mnie zaskoczyć, stawiają przede mną nowe wyzwania i motywują do dalszego rozwoju. Jednym słowem – nudy nie ma! – podsumowuje pani Ania.

Po żelaznej stronie mocy

Przemysław Podracki, kierownik pociągu pasażerskiego, PKP Intercity S.A., Zakład Południowy w Krakowie

Jego przygoda z koleją zaczęła się od szkoły kolejowej w Rzeszowie, którą wybrał zaraz po ukończeniu gimnazjum. - Już wtedy wiedziałem, że coś ciągnie mnie na tę „żelazną” stronę mocy. Już w drugiej klasie technikum zdobyłem stypendium od PKP Intercity, które dzięki moim dobrym wynikom w nauce pozwoliło mi po ukończeniu szkoły podjąć pracę na stanowisku konduktora – mówi pan Przemysław.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

- Kiedy szkoła się skończyła, a ja mogłem rozpocząć kurs stanowiskowy, moja kariera zaczęła gonić… niczym nasze Pendolino i teraz jestem już kierownikiem pociągu PKP Intercity – dodaje.

Mówi, że w tej pracykażdy dzień jest równie ciekawy. Nigdy nie wiadomo, co się przydarzy choć trasa codziennie jest podobna. Na pewno jednak najciekawsi są ludzie – każdy z nich jest inny, indywidualny, do każdego trzeba odpowiednio podejść, czasem zagadać, ale nie raz uwagę. A najtrudniejsze? To wtedy, gdy coś na trasie pojawia się niespodziewana sytuacja, nieplanowany postój i opóźnienie. Wtedy do pana Przemysława uderza wiele osób - każdy chce szybko dojechać do celu, a wielu podróżnych boi się, że nie zdąży na przesiadkę. Pan Przemysław musi zachować zimną krew, by uspokoić pasażerów i dać im poczucie bezpieczeństwa. Telefonuje, ale nie zawsze słyszy satysfakcjonującą pasażera odpowiedź: tak, pociąg poczeka.

- Codziennie udowadniam, że „Podróż to MY”. Zapewnienie komfortu przejazdu, dobrej informacji i opieki to podstawy mojej satysfakcji. A poza tym, kiedy tylko mam możliwość umilenia podróży, zażartowania czy pomocy i wychodzi mi to, jestem bardzo zadowolony - mówi pan Przemysław.

Dla niego kolej to sposób na życie – nie wyobraża sobie tego życia bez krajobrazów za oknem czy towarzystwa pasażerów oraz koleżanek i kolegów z pracy.

- Czuję, że tu jest moje miejsce i tu się spełniam – podsumowuje.