Technologie pomagają dbać o naturę

Oto kilka przykładowych, przydatnych aplikacji. W sklepach z aplikacjami znajdziesz bardzo wiele podobnych.

LimitWaste ma w bazie ponad 400 miejsc z Warszawy, Poznania, Krakowa i Wrocławia. Dostępne są tam lokale gastronomiczne, sklepy stacjonarne, lokale usługowe, targi i ryneczki, sąsiedzkie kompostowniki, jadłodzielnie czy rzeczy z drugiej ręki. Foodsi i TooGoodToGo – za pośrednictwem tych aplikacji restauracje wystawiają produkty i posiłki, których nie udało się sprzedać danego dnia i zostałyby wyrzucone.

Co się kryje w smartfonie

Zwykle wielkie emocje wzbudza wiadomość, że smartfony kryją złoto, srebro, miedź i platynę. Samemu nie da się ich jednak wydobyć, bo trzeba zastosować specjalne reakcje chemiczne.

Smartfony kryją też krzem, tantal, rtęć i lit, do wydobycia którego (podobnie jak i miedzi) zużywa się ogromne ilości wody.

W smartfonach są także tzw. metale ziem rzadkich. To grupa 17 pierwiastków, takich jak skand, samar, neodym, itr, dysproz, terb, czy lantan, których znaczenie rośnie z dekady na dekadę. Ich unikalne właściwości umożliwiły obecną rewolucję elektroniczną. Są niezwykle cenne.

Oddając smartfon do recyclingu, nie tylko wpływasz na zmniejszenie wydobycia tych minerałów i umożliwasz ich ponowne wykorzystanie, ale także sprawiasz, że to, co z urządzenia nie da się odzyskać, zostanie profesjonalnie zutylizowane. A wiele z minerałów i substancji użytych do produkcji smartfonów jest toksycznych, dlatego tak ważny jest ich prawidłowy recycling. Wyrzucone w nieodpowiedni sposób mogą zaszkodzić środowisku czy dzikim zwierzętom.

Magenta, a jednak zielony

Magenta jest kolorem T-Mobile, jednego z największych na świecie operatorów telefonii komórkowej, Internetu i zaawansowanych rozwiązań technologicznych, ale świetnie komponuje się z kolorem zielonym Firma od wielu lat, oferuje swoim klientom rozwiązania, które mają ułatwić im życie w sposób bardziej ekologiczny. Operator przede wszystkim zachęca do oddawania starych smartfonów do recyclingu. Także tych, które zalegają głęboko w szufladach, bo „Stare telefony działają cuda”. Każdy oddany do recyclingu w sklepie T-Mobile sprzęt oznacza wyższe wsparcie finansowe dla Szlachetnej Paczki. Może ono osiągnąć nawet miliona złotych, które oddajemy w każdym salonie T-Mobile w całej Polsce, trafiają do specjalistycznej firmy recyclingowej, która w odpowiedni sposób je przetwarza i odzyskuje części, dzięki temu można wykorzystać je ponownie. Ponad to w akcje dotyczące ochrony środowiska T-Mobile angażuje szkoły i przedszkola. Dzieciaki wspólnie z nauczycielami, wymieniają zużyte telefony na atrakcyjne nagrody dla swoich placówek, takie jak multimedialne sale językowe. Firma też co roku dołącza do akcji „Sprzątanie świata” i razem z Fundacją „Nasza Ziemia” prowadzi akcje edukacyjne. Podejmuje też inne akcje ekologiczne. Telefony to nie wszystko! T-Mobile wierzy w rolę technologii, która działa w trosce o naturę. We współpracy ze Stowarzyszeniem Lepszy Kraków, w kwietniu tego roku zwodowano specjalistyczną bojkę analityczną przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie. Przez najbliższe trzy miesiące urządzenie będzie dostarczać cenne dane na temat jakości wody i stanu ekosystemu kaskady Górnej Wisły. Taka sama bojka monitorowała stan wody na Odrze we Wrocławiu. Magentowa sieć od 2011 r. realizuje także inicjatywy wspierające bioróżnorodność poprzez monitorowanie populacji rozmaitych gatunków. Dzieje się to dzięki loggerom – specjalnym urządzeniom, które za pośrednictwem sieci T-Mobile przesyłają dane ośrodkom badawczym. Obserwacją od wielu lat objęte są żubry oraz rysie. W ubiegłym roku do tego grona dołączyły także orły bieliki, którym założono specjalne obrączki. Nie obejdzie się tu bez odpowiedniego zaplecza technologicznego, które może otworzyć nowe możliwości w badaniach i kształceniu na najwyższym poziomie. Właśnie taką inteligentną infrastrukturę T-Mobile stworzyła dla jednej z czołowych polskich uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na terenie Arboretum w Rogowie powstało T IoT LAB, inteligentna strefa pomiarów parametrów środowiska. Dzięki tej współpracy środowisko naukowe i studenci SGGW zyskali dostęp do rozwiązań bazujących na technologii Narrowband- -IoT, które pozwolą na automatyczne gromadzenie różnorodnych danych i parametrów środowiskowych istotnych zarówno w procesie kształcenia akademickiego, jak i edukacji z zakresu zastosowań technologii w różnych dziedzinach.

