Tysiące pomp ciepła na rynku: jak znaleźć odpowiednią dla siebie?

Zapotrzebowanie budynku na energię, jego konstrukcja i położenie określają, jaką pompę ciepła można w nim zastosować. Te wymagania można ustalić na podstawie pomiarów i obliczeń.

Równie ważne są priorytety mieszkańców, ich budżet i zaufanie do wykonawcy, a nawet gust. Wysokoefektywny model premium może być technicznie optymalny, ale jeśli przekracza budżet albo instalator nie ma z nim doświadczenia, nie jest właściwym rozwiązaniem.

To oznacza, że nie istnieje jedna „właściwa” pompa ciepła. Odpowiednich rozwiązań może być kilka.

Czy dom się nadaje?

Czy mój dom spełnia warunki, aby ogrzewać go pompą ciepła? Odpowiedź jest twierdząca znacznie częściej niż wielu przypuszcza.

W 2023 r. w Niemczech sprzedano 356tys.pomp ciepła. Aż 85 proc. z nich trafiło do budynków istniejących, a tylko 15 proc.do nowych. Pompy ciepła z powodzeniem pracują także w domach bez termomodernizacji. Nowoczesne urządzenia bez trudu osiągają temperaturę zasilania 55 st. C, a wiele z nich nawet 70 st. C lub więcej. Ogrzewanie podłogowe nie jest konieczne. Instalacje z grzejnikami mogą osiągać nawet wyższą efektywność niż instalacje w domach z ogrzewaniem podłogowym. Decydujące znaczenie ma staranne zaprojektowanie i wykonanie instalacji oraz właściwe ustawienie jej parametrów pracy. Często wystarczą niewielkie zmiany- mówi dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

W wielu starszych domach grzejniki są przewymiarowane, a wymiana kilku z nich na nowoczesne modele niskotemperaturowe pozwala dodatkowo obniżyć wymaganą temperaturę zasilania. Pełna termomodernizacja nie jest warunkiem koniecznym.

Zapotrzebowanie na ciepło

Zapotrzebowanie budynku na energię wyznacza dwa kluczowe parametry: wymaganą moc pompy ciepła i potrzebną temperaturę zasilania.

1. Wymagana moc

Najpierw trzeba ustalić, ile ciepła potrzebuje dom w najzimniejsze dni roku. Fachowo nazywa się to projektowym obciążeniem cieplnym. Oblicza je projektant instalacji lub audytor energetyczny według normy PN-EN 12831-1. Takie obliczenie jest niezbędne, bo od niego zależy dobór mocy pompy ciepła. Na przykład dom jednorodzinny o powierzchni 150 m z lat 60. XX wieku, w którym wymieniono okna i ocieplono dach, potrzebuje w mroźne dni od około 60 do 90 watów na każdy metr kwadratowy, czyli łącznie od około 9 do 13,5 kilowata. Dane klimatyczne przyjmowane w Polsce do tych obliczeń pochodzą jednak z normy z 1982 r., a nowsze badania, oparte na danych z lat 1991-2020, pokazują, że wyliczona na ich podstawie moc jest średnio o ponad 10 proc. za wysoka. Dlatego najlepiej wybierać pompę ciepła o mocy na dolnej granicy obliczonego zakresu, a nawet nieco niższej. Przy doborze mocy obowiązuje bowiem zasada „tak duża, jak trzeba, tak mała, jak to możliwe”. Przewymiarowane pompy ciepła generują koszty. Z kolei urządzenie o wyraźnie zbyt małej mocy nie zdoła wystarczająco ogrzać domu w najzimniejsze dni.

2. Wymagana temperatura zasilania

Drugim kluczowym parametrem jest temperatura zasilania systemu grzewczego, czyli temperatura wody, która trafia do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Trzeba przy tym odróżnić temperaturę potrzebną w najzimniejsze dni od średniej temperatury w całym sezonie grzewczym. To ta średnia decyduje o rocznej efektywności pompy ciepła i zawsze jest wyraźnie niższa od wartości maksymalnej.

Nowe lub gruntownie zmodernizowane budynki z ogrzewaniem podłogowym potrzebują średniej temperatury zasilania od 25 do 30 st. C (maksymalnie od 30 do 35 st. C). W budynkach istniejących z nowoczesnymi grzejnikami średnia temperatura wynosi od 35 do 40 stopni Celsjusza (maksymalnie od 40 do 50 st. C). Domy po częściowej termomodernizacji osiągają średnio od 40 do 45 st. C (maksymalnie od 50 do 55 st. C). Stare budynki bez termomodernizacji mogą wymagać średniej temperatury zasilania od 45 do 50 st. C (maksymalnie od 55 do 70 st. C).

Im niższa jest średnia temperatura zasilania, tym efektywniej pracuje pompa ciepła. Miarą tej efektywności jest roczny współczynnik efektywności (SPF), który pokazuje, ile kilowatogodzin ciepła instalacja wytwarza w ciągu roku z jednej kilowatogodziny prądu. Instalacja zaprojektowana na średnią temperaturę 30 st. C. osiąga zwykle SPF 4,5 lub wyższy, a przy średniej temperaturze 45 st. C wartość ta wynosi od 3,5 do 4,0- mówi dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

1000 dostępnych modeli

Przy porównywaniu modeli przydaje się sezonowy współczynnik efektywności (SCOP). To wartość obliczana według normy na podstawie pomiarów laboratoryjnych, dzięki czemu różne modele można porównywać na tych samych zasadach. Europejska baza certyfikowanych pomp ciepła Heat Pump Keymark podaje SCOP35 dla temperatury zasilania 35 st. C i SCOP55 dla 55 st. C. W domach z ogrzewaniem podłogowym miarodajny jest SCOP35, a w domach z grzejnikami SCOP55.

W Polsce sam certyfikat Heat Pump Keymark nie wystarcza jednak do uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Pompy ciepła powietrze-woda, czyli najczęściej instalowany typ, mogą zostać wpisane na listę ZUM wyłącznie na podstawie pełnego raportu z badań w akredytowanym laboratorium. Europejskie znaki jakości (Heat Pump Keymark, EHPA-Q, Eurovent) są w ich przypadku traktowane tylko jako informacja uzupełniająca. Skutkiem jest znacznie węższa oferta.

Na liście ZUM jest mniej niż 1000 modeli pomp ciepła, podczas gdy w unijnej bazie etykiet energetycznych EPREL zarejestrowano ich ponad 30 tys. Dofinansowanie można więc uzyskać tylko dla około 3 proc. dostępnych modeli. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) krytykują ten wymóg. Wskazują, że powiela on badania potwierdzone już w europejskiej certyfikacji i nie wynika z przepisów unijnych-mówi dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

Wybór źródła ciepła

Położenie budynku, wielkość działki i najbliższe otoczenie określają, jakie źródło ciepła może wykorzystać pompa ciepła i w jakich warunkach będzie pracować. O wyborze źródła ciepła decydują najczęściej względy ekonomiczne, ale lokalne uwarunkowania mogą go zawęzić.

1. Pompy ciepła powietrze-woda

W Polsce ponad 90 proc. sprzedawanych pomp ciepła do centralnego ogrzewania to pompy ciepła powietrze-woda. W 2025 r. sprzedano ich około 80 tys., a pomp ciepła gruntowych około 6,6 tys. Powodem jest łatwa dostępność powietrza jako źródła ciepła, wyraźna poprawa efektywności tych urządzeń w ostatnich 10 latach oraz zwykle niższe koszty inwestycyjne. Pompy ciepła powietrze-woda można zainstalować szybko, bez odwiertów i prac ziemnych, a w budynkach istniejących wytwarzają zwykle od 3 do 4 kilowatogodzin ciepła z jednej kilowatogodziny prądu.

Przy pompach ciepła powietrze-woda warto zwrócić uwagę na głośność pracy urządzenia, zwłaszcza w gęstej zabudowie lub w budynkach szeregowych, gdzie dźwięk może docierać do sąsiadów. W ciągu ostatnich 20 lat pompy ciepła stały się cichsze o około 10 do 15 dB, co odpowiada mniej więcej o połowę mniejszej odczuwalnej głośności. Poziom mocy akustycznej, podawany na etykiecie energetycznej każdego urządzenia, wynosi w dostępnych modelach od 33 do 78 dB. W gęstej zabudowie warto wybierać modele poniżej 50 dB.

2. Gruntowe pompy ciepła

Pobierają ciepło z gruntu za pomocą odwiertów lub kolektorów poziomych. Wymagają dopełnienia specyficznych formalności, a w strefach ochrony ujęć wody mogą być niedozwolone. Koszt inwestycji jest wyraźnie wyższy niż w przypadku pomp ciepła powietrze-woda. Ich zaletami są stale wysoka efektywność (z jednej kilowatogodziny prądu wytwarzają od 4 do 5 kilowatogodzin ciepła), bardzo cicha praca i możliwość chłodzenia pasywnego, czyli chłodzenia budynku latem chłodem z gruntu przy minimalnym zużyciu prądu. Pompy ciepła woda-woda mogą osiągać najwyższą efektywność, ale wymagają szczególnych warunków, takich jak wystarczająca ilość wód gruntowych dobrej jakości lub dostęp do wód powierzchniowych.

Planowanie krok po kroku

Cały proces, od analizy wymagań domu przez dobór i montaż pompy ciepła, aż po uruchomienie i odbiór instalacji, najlepiej przeprowadzić systematycznie. Pomocne są w tym branżowe wytyczne PORT PC dotyczące projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła, opracowane na podstawie niemieckiej wytycznej VDI 4645 Związku Inżynierów Niemieckich (VDI). Prowadzą one krok po kroku przez kolejne etapy, od oceny budynku i lokalizacji, przez wybór źródła ciepła i dobór mocy, po współpracę pompy ciepła z pozostałymi elementami instalacji. To ważne, bo o efektywności pompy ciepła decydują przede wszystkim prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji, w większym stopniu niż niewielkie różnice między modelami.

Potrzeby mieszkańców domu

1. Niższa cena czy niższe koszty eksploatacji?

Wyższa efektywność idzie często w parze z wyższą ceną urządzenia. Efektywność poszczególnych modeli pomp ciepła wyraźnie się różni. W budynkach istniejących z grzejnikami SCOP55 wynosi zwykle od 3,0 do 4,5.

Za przykład niech posłuży dom o powierzchni 150 m, który potrzebuje rocznie 150 kWh ciepła na każdy metr kwadratowy, czyli łącznie 22 500 kWh. Standardowy model pompy ciepła o SCOP 3,5 zużyje na dostarczenie takiej ilości ciepła 6 429 kWh prądu rocznie, co przy cenie 1,00 zł/kWh oznacza koszt 6 429 zł. Bardziej efektywny model o SCOP 4,0 zużyje 5 625 kWh, czyli za tę samą ilość ciepła zapłaci się 5 625 zł. Model premium o SCOP 4,5 potrzebuje już tylko 5 000 kWh, a więc ciepło kosztuje 5 tys. zł rocznie.

Każdy więc kolejny wzrost efektywności przynosi coraz mniejszą korzyść. Przejście z SCOP 3,5 na 4,0 pozwala zaoszczędzić 804 zł rocznie, a dalszy krok do SCOP 4,5 już tylko 625 zł. Najbardziej efektywne modele są przy tym zwykle wyraźnie droższe, dlatego wyższa cena zakupu zwraca się raczej w perspektywie wielu lat. Zapewnia jednak realnie niższe koszty eksploatacji przez cały okres pracy urządzenia.

Przy ograniczonym budżecie wystarczy solidny model ze średniej półki. Jeśli środki na to pozwalają, a właściciele planują mieszkać w domu przez wiele lat, warto rozważyć model bardziej efektywny– radzimówidr Marek Miara zHeat Pumps Watch.

2. Wybór czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy to substancja krążąca wewnątrz pompy ciepła, która przenosi ciepło ze źródła, na przykład z powietrza, do instalacji grzewczej. Jego rodzaj ma coraz większe znaczenie. Naturalne czynniki, takie jak propan (fachowo oznaczany R290), są znacznie korzystniejsze dla klimatu niż czynniki syntetyczne, które w razie wycieku silnie przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Miarą tego wpływu jest współczynnik globalnego ocieplenia (GWP, ang. Global Warming Potential).

Czynniki o wysokim GWP są stopniowo wycofywane na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

- Ze względu na swoje właściwości propan wymaga szczególnych środków ostrożności przy instalacji. Instalatorzy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, a koszt montażu może być nieco wyższy. Oferta modeli z R290 stale jednak rośnie. Naturalne czynniki chłodnicze są godne polecenia, choć nie są warunkiem koniecznym, bo niezależnie od czynnika każda pompa ciepła jest dla klimatu wyraźnie korzystniejsza niż kocioł gazowy– wyjaśnia dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

3. Wygląd urządzenia też się liczy

Znaczenie wyglądu pompy ciepła zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo będzie widoczna. Jeśli jednostka zewnętrzna stoi przy elewacji od strony ulicy lub w ogródku przed domem, wygląd staje się uzasadnionym kryterium wyboru. Za domem lub za osłoną odgrywa drugorzędną rolę.

W ostatnich latach producenci coraz bardziej dbają o estetykę urządzeń. Dostępne są modele w różnych kolorach, z różnymi materiałami obudowy i w kompaktowych formach. Co ciekawe, wygląd może wiązać się z właściwościami technicznymi. Większe jednostki zewnętrzne często mieszczą większy wymiennik pobierający ciepło z powietrza (fachowo nazywany parownikiem), dzięki czemu pracują efektywniej i zwykle także ciszej.

4. Firma lokalna czy ogólnokrajowa?

Wybór między lokalnym instalatorem a firmą działającą w całym kraju wpływa zarówno na wybór modelu, jak i na późniejszą obsługę. Lokalni instalatorzy mogą zaoferować osobisty kontakt, szybką reakcję, znajomość lokalnych warunków i długoterminową opiekę na miejscu. Zwykle współpracują jednak z dwoma do czterech producentów, co w praktyce zawęża ostateczny wybór do pięciu czy dziesięciu modeli.

W Polsce działają także duże firmy ogólnokrajowe. Wiele z nich wyrosło na rynku fotowoltaiki i dziś oferuje również pompy ciepła. Pracują według ustandaryzowanych procedur, często oferują niższe ceny dzięki efektowi skali i korzystają z cyfrowych narzędzi do planowania. Ich oferta modeli również bywa ograniczona, ponieważ ustandaryzowane procesy wymagają węższej gamy produktów. Kontakt z klientem jest mniej osobisty, a serwisanci mogą się zmieniać.

Oba podejścia mają swoje zalety. Kto ceni osobisty kontakt i szybką dostępność, znajdzie właściwe rozwiązanie w lokalnej firmie. Kto woli ustandaryzowaną obsługę i cyfrowe procesy, może dobrze trafić u dużego dostawcy.

5. Sama pompa ciepła czy cały system?

Pompa ciepła sama w sobie jest pełnowartościowym rozwiązaniem i nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Warto jednak zastanowić się czy od razu nie połączyć jej z instalacją fotowoltaiczną (PV) i innymi urządzeniami w jeden system, bo przynosi to dodatkowe korzyści. Decyzja zależy głównie od budżetu i planów na przyszłość.

Kompletny pakiet obejmuje pompę ciepła i instalację PV, a opcjonalnie także magazyn energii, ładowarkę do samochodu elektrycznego oraz system zarządzania energią, który steruje wszystkimi urządzeniami. Zaletą jest dobre dopasowanie elementów do siebie i większa autokonsumpcja, czyli zużycie prądu z własnej instalacji PV na miejscu, zamiast oddawania go do sieci. Pompa ciepła, zwłaszcza sterowana pod kątem produkcji energii słonecznej, może tę autokonsumpcję wyraźnie zwiększyć. W polskim systemie rozliczeń net-billing ma to znaczenie, bo energia zużyta na miejscu jest zwykle warta więcej niż energia oddana do sieci.

W takich pakietach specjalizuje się wiele dużych firm. Oferują one ustandaryzowane rozwiązania i przejmują odpowiedzialność za całą instalację, więc w razie pytań czy usterek klient ma jednego partnera do kontaktu.

6. Doświadczenie i serwis

Pompa ciepła to inwestycja długoterminowa, która ma niezawodnie działać przez 15 do 20 lat. Dlatego tak ważne są kwalifikacje i fachowość instalatora, bo od jakości montażu i uruchomienia zależy, czy urządzenie będzie przez ten czas pracować efektywnie i bez awarii.

Doświadczenie firmy instalacyjnej można sprawdzić kilkoma prostymi pytaniami. Warto zapytać, ile pomp ciepła zamontowała w ostatnim roku, bo to pokazuje czy jest to stały element jej działalności, czy okazjonalne zlecenia. Cenne są referencje z budynków podobnych do własnego, ponieważ firma, która pracowała już w porównywalnych warunkach, zna typowe wyzwania. Istotne jest też doświadczenie z wybranym czynnikiem chłodniczym, zwłaszcza z propanem (R290).

Ważnym wskaźnikiem profesjonalizmu są potwierdzone kwalifikacje. W Polsce warto zapytać o certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie pomp ciepła, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) na pięć lat, oraz o autoryzację producenta na montaż konkretnych urządzeń. Certyfikat UDT nie jest obowiązkowy, ale świadczy o dobrym przygotowaniu instalatora.

Obsługa serwisowa jest równie ważna jak sam montaż. Warto ustalić, jak szybko firma reaguje w razie awarii i czy pomaga także w weekendy i święta, co ma szczególne znaczenie zimą. Dobrze jest też zapytać o częstotliwość i koszt przeglądów. Gwarancja wykraczająca poza gwarancję producenta może świadczyć o jakości usług. Z kolei zdalny dostęp serwisu do urządzenia przez internet pozwala rozwiązać wiele problemów bez wizyty technika.