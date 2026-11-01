Wszystkich Świętych na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Te zdjęcia z 1 listopada zachwycają

Wszystkich Świętych 2026: 1 listopada na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

W tym roku 1 listopada wypadł w niedzielę. Praktykujący katolicy świętują tego dnia i czczą wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie - cel ziemskiej wędrówki. Dla wielu wierzących to nie tylko obowiązkowa msza święta, ale również wizyta na cmentarzu. Zgodnie ze znaną tradycją, Polacy zapalają znicze na grobach bliskich zmarłych. Na terenie nekropolii można było spotkać wielu znanych polityków, artystów i sportowców, którzy kwestowali.

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Dzień Wszystkich Świętych to również piękne, niecodzienne widoki. Fotoreporter "Super Expressu" Marcin Gadomski udał się na Cmentarz Łostowicki w Gdańsku i przygotował przepiękną fotorelację z tego miejsca. Ujęcia wykonane przy pomocy dronu robią ogromne wrażenie! Galerię ze stolicy województwa pomorskiego prezentujemy poniżej. Zachęcamy do obejrzenia!

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2 listopada - co to za święto?

Choć poniedziałek (2 listopada) nie ustawowo dniem wolnym od pracy, do dla praktykujących katolików ta data ma duże znaczenie. Tego dnia wspomina się wspomina się wszystkich zmarłych. Zaduszki nie są świętem nakazanym, więc uczestnictwo we mszy świętej nie jest obowiązkowe, ale kapłani zachęcają do wspólnej modlitwy.