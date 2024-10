i Autor: materiały prasowe

Uwaga kierowcy! Jesienią wzrasta ryzyko wypadku z udziałem dzikich zwierząt

Dramaty na drogach już się zaczęły, a wypadki z udziałem dzikich zwierząt będą coraz częstsze w nadchodzących tygodniach. Okres od października do grudnia to czas, w którym ryzyko kolizji gwałtownie rośnie, dlatego kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Co jednak zrobić, gdy dojdzie do zderzenia?

W tym okresie częściej podróżujemy zarówno rano, jak i po południu w warunkach słabego oświetlenia. Kiedy jedziemy do pracy, jest jeszcze ciemno, a gdy wracamy – zmierzcha. To właśnie w tych godzinach dzikie zwierzęta, takie jak jelenie czy dziki, są najbardziej aktywne, ponieważ ich biorytm zależy od położenia słońca. Szukają pożywienia głównie o świcie i zmierzchu. W okresie jesiennym dodatkowym czynnikiem ryzyka jest czas godowy wielu gatunków –- danieli, dzików, czy saren. Zwierzęta te są wówczas mniej ostrożne, a ich ruchliwość zwiększa ryzyko nagłych pojawień się na drodze. Warto pamiętać, że spotkania z dziką przyrodą mogą zdarzyć się wszędzie, ale ryzyko jest szczególnie wysokie na drogach przebiegających przez lasy, w pobliżu pól oraz na świeżo wybudowanych trasach, których dzikie zwierzęta jeszcze nie znają. Minimalizuj skutki Aby zminimalizować ryzyko wypadków, najlepiej dostosować prędkość jazdy. Mając setkę na liczniku, praktycznie nie ma szans, aby w porę wyhamować przed nagle pojawiającą się przeszkodą. Siła uderzenia w przypadku jelenia ważącego 40 kg przy takiej prędkości wynosi niemal tonę – to tak, jakbyś uderzył w betonowy blok. Wniosek jest prosty: zmniejszenie prędkości może znacząco ograniczyć skutki zderzenia i dać Ci więcej czasu na reakcję. Tak należy zachować się po zderzeniu Co zrobić, jeśli zobaczysz zwierzę na poboczu? Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowe, kontrolowane hamowanie, aby w razie konieczności zminimalizować siłę uderzenia. Jeśli jednak kolizja jest nieunikniona, należy zachować zimną krew, mocno trzymać kierownicę i nie wykonywać gwałtownych manewrów wymijania, które mogą prowadzić do poślizgu pojazdu i poważniejszej katastrofy: zderzenia z drzewem albo innym pojazdem. Po wypadku z udziałem dzikiej zwierzyny należy postępować zgodnie z kilkoma zasadami. Przede wszystkim należy zabezpieczyć miejsce wypadku (światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy), a następnie wezwać policję. Nigdy nie należy dotykać rannych zwierząt – mogą być niebezpieczne i agresywne. W razie wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia odpowiedzialność finansowa za szkody zależy od rodzaju posiadanego ubezpieczenia. Obowiązkowe ubezpieczenie OC pokrywa koszty związane m.in. ze szkodami wyrządzonymi przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu na infrastrukturze drogowej czy u innych uczestników ruchu, natomiast ubezpieczenie Autocasco obejmuje naprawę własnego pojazdu uszkodzonego na skutek wypadku. Niezawodny Program Pomocy do OC W LINK4 ubezpieczenie OC może być wzbogacone o Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Pakiet OC LINK4 zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych na drodze. Oferowane do OC za niewielką opłatą (14 złotych) ubezpieczenie obowiązujące na terenie całej Polski daje wiele korzyści – obejmuje pomoc assistance w razie wypadku, a także pomoc w przypadku uszkodzenia opon. Co to oznacza w praktyce? W przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem, najczęściej potrzebujesz szybkiej pomocy drogowej, np. holowania. Program Pomocy w LINK4 to idealne rozwiązanie na taką okoliczność. Gdy dojdzie do wypadku, wystarczy zadzwonić do ubezpieczyciela i wezwać lawetę. Program Pomocy LINK4 obejmuje: ● Usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km, co jest niezwykle istotne, gdy pojazd zostaje unieruchomiony na skutek zderzenia z dużym zwierzęciem. ● Samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży, co daje Ci możliwość kontynuowania podróży nawet po poważnym uszkodzeniu auta. ● Całodobową pomoc informacyjną, co oznacza, że w każdej chwili możesz liczyć na wsparcie. ● Assistance Opony to kolejny ważny element ubezpieczenia. W ramach świadczenia masz zapewnione: 1. Wymianę koła na miejscu zdarzenia, o ile masz zapasowe koło. 2. Holowanie do warsztatu i naprawę uszkodzonej opony lub opon, jeśli koło zapasowe nie jest dostępne lub więcej opon zostało uszkodzonych. Ochrona obowiązuje do kwoty 2000 zł na wszystkie uszkodzenia opon w trakcie trwania ubezpieczenia. Program Pomocy w Pakiecie OC w LINK4 ma jeszcze więcej zalet, które doceniane są przez kierowców. Jednym z najczęściej wykorzystywanych świadczeń jest pomoc w przypadku rozładowania akumulatora – co zwłaszcza zimą staje się częstym problemem. Dzięki Programowi Pomocy, nawet jeśli Twój akumulator się rozładuje, średnio w ciągu 30 minut możesz liczyć na profesjonalną pomoc, która pozwoli Ci szybko wrócić na drogę. Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4 Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC. Na stronie internetowej dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem, współpracującym z LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl . Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.