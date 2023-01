W całej Polsce trwają bezpłatne szkolenia wojskowe dla ochotników

To są zajęcia, których celem jest przede wszystkim przeszkolenie m. in. z podstawowych zasad obsługi broni i walki w bliskim kontakcie oraz zasad udzielania pomocy medycznej. To nauka tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zareagować odpowiednio i skutecznie w sytuacji kryzysowej. Naszym celem jest też to, żeby jak najwięcej osób zostało przeszkolonych oraz to, żeby jak najwięcej osób młodych wstępowało do Wojska Polskiego — tak o projekcie MON i Wojska Polskiego mówi wicepremier Mariusz Błaszczak.

Już dziś można zapisać się na szkolenia, które odbywać się będą w każdą sobotę aż do 25 lutego. W tym celu należy wybrać dogodny dla siebie termin i jednostkę. Swój udział należy zgłosić telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem strony internetowej lub mediów społecznościowych. Harmonogram wszystkich zajęć i informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na stronach wszystkich jednostek wojskowych.

Najbliższe zajęcia odbędą się 28 stycznia w jednostkach wojskowych w Lublinie, Bartoszycach, Toruniu, Grudziądzu, Krakowie, Kielcach, Poznaniu, Bielsko – Białej oraz Kłodzku.

Dla chętnych, w czasie trwania II edycji projektu „Trenuj z wojskiem” otwartych będzie 31 jednostek na terenie całego kraju, w których wojskowi instruktorzy będą uczyli ochotników bezpiecznego posługiwania się bronią - jak składać i rozkładać broń, jak rzucać granatem, jak również sprawdzić swoją celność na strzelnicy. W czasie zajęć ochotnicy poznają podstawy przetrwania w przygodnym terenie w warunkach niebezpiecznych lub trudnych (SERE) oraz nauczą się podstawowych technik walki w bliskim kontakcie. W programie jest także szkolenie pod okiem wojskowych medyków, którzy będą uczyć podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie w jednostce wojskowej będzie także okazją do poznania nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

W drugiej edycji szkolenia, za zgodą rodziców lub opiekunów, mogą wziąć udział już piętnastolatkowie. Na czas szkolenia każda jednostka zapewnia swoim podopiecznym bezpłatne wyżywienie oraz ubezpieczenie. Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na stronach internetowych jednostek wojskowych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

