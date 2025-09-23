Wsparcie, które łączy - Fundusze Europejskie w Małopolsce

i Autor: Fundusze Europejskie/ Materiały prasowe

W Kluczach znajduje się miejsce, gdzie ważne jest dawanie szansy i wsparcia tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Restauracja Dworska Stodoła to przestrzeń, w której w ramach projektu „Wspólna akcja - aktywizacja” osoby z niepełnosprawnościami odnajdują nie tylko pracę, ale także sens i radość życia. Inicjatywa ta, realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Opoka dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, to przykład, jak lokalne działania mogą zmieniać świat.

Kompleksowe wsparcie a nie tylko sama praca

Projekt „Wspólna akcja - aktywizacja” skupia się na zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej 43 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. To nie tylko praca w kuchni i w obsłudze restauracji. To cały system wsparcia obejmujący szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wizyty studyjne, indywidualne terapie rodzinne, konsultacje psychologiczne, pomoc prawną i wiele innych usług dostosowanych do potrzeb uczestników. To osoby, które nie są w stanie pracować na wolnym rynku pracy. Tu, dzięki Funduszom Europejskim, mają zapewnioną pracę na dostosowanych indywidualnie stanowiskach, pod opieką instruktora. To pozwala nauczyć się zawodu, nawiązywać przyjaźnie, więzi społeczne i wyjść z domu. To buduje ich życie zupełnie od nowa – mówi Karolina Ledzińska, Prezeska Zarządu Spółdzielni Socjalnej Opoka.

Codzienność pełna nauki i współpracy

Każdy dzień w restauracji to okazja do nauki, współpracy i budowania pewności siebie. Uczestnicy kroją warzywa, przygotowują dania, dbają o porządek i obsługę gości, ucząc się przy tym odpowiedzialności i pracy zespołowej. Dzięki temu, że zaczęłam tutaj pracować, zaczęłam bardziej otwierać się na świat i ludzi. Ludzie tu pokazali mi, że mimo niepełnosprawności warto żyć i warto dążyć do tego, żeby być szczęśliwym - mówi Aleksandra, pracownica restauracji Dworska Stodoła. Projekt realizowany przez Fundację Opoka z budżetem ponad 1,3 miliona złotych (w tym blisko 1,15 miliona złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich) to nie tylko zatrudnienie. To kompleksowy program, który wspiera zdrowie, rozwój osobisty i integrację społeczną.

OPOKA – więcej niż jedna inicjatywa

Warto podkreślić, że projekt „Wspólna akcja - aktywizacja” to tylko jedna z inicjatyw Spółdzielni Socjalnej Opoka. Obok restauracji, OPOKA prowadzi również Dzienny Dom Pomocy, który wspiera osoby starsze i niesamodzielne, tworząc miejsce pełne ciepła i zrozumienia. Dzięki takim przedsięwzięciom Fundusze Europejskie realnie zmieniają codzienność mieszkańców Kluczy i okolic, dając nadzieję i szansę na lepsze życie. Chcesz zmienić świat? Zacznij od człowieka - taką filozofię realizuje Spółdzielnia Socjalna Opoka. A restauracja w Kluczach jest na to najlepszym dowodem.

„Sekret Smaku” – druga szansa dzięki Funduszom Europejskim

Dla wielu osób to, że mogą pracować, rozwijać się i patrzeć z nadzieją w przyszłość, jest powodem do dumy. Właśnie takie możliwości daje Spółdzielnia Socjalna „Sekret Smaku”, która dzięki wsparciu Funduszy Europejskich rozwinęła swoją działalność i stała się ważnym miejscem na mapie usług społecznych w regionie.

W Starym Sączu, w niewyróżniającym się budynku na ul. Podegrodzkiej 2A, działa miejsce niezwykłe. Z pozoru przypomina każdą inną firmę cateringową, ale w rzeczywistości to o wiele więcej niż tylko obiekt, w którym przygotowywane są posiłki. To przestrzeń, w której ludzie odzyskują wiarę w siebie, uczą się zawodu, wspólnie pracują i przygotowują lokalne potrawy. Pomysł na założenie spółdzielni zainicjowały Gmina Stary Sącz oraz Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”. Joanna Grząbel-Mikulska, jako prezes spółdzielni oraz osoba z doświadczeniem gastronomicznym i społecznym, postanowiła stworzyć miejsce, które połączyłoby tradycyjną kuchnię z nowoczesnym podejściem do aktywizacji zawodowej.

– Nie prowadzimy firmy po to, by się wzbogacić. Prowadzimy ją, by dać ludziom szansę, której wcześniej nie mieli – podkreśla. Większość pracowników spółdzielni to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – samotne matki, osoby długotrwale bezrobotne, po kryzysach życiowych. Tutaj uczą się pracy, zyskują pewność siebie, odbudowują życie. Europejskie wsparcie dla inicjatyw społecznych. Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego to nie droga usłana różami. Brakuje środków, sprzętu, logistyka bywa wyzwaniem, a konkurencja z komercyjnymi firmami bywa nierówna. Projekt „Wzmocnienie potencjału Spółdzielni Socjalnej Sekret Smaku w obszarze usług społecznych” pozwolił rozbudować ofertę, podnieść jakość świadczonych usług i stworzyć stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. – Kiedy pracownik odbiera pensję i mówi: „Czuję się potrzebny”, wtedy wiem, że jestem w dobrym miejscu – dodaje prezes Joanna Grząbel-Mikulska. Dziś Sekret Smaku to przede wszystkim historia o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Fundusze Europejskie w Małopolsce po raz kolejny pokazują, że rozwój społeczny zaczyna się od ludzi. A takie projekty, jak ten, zmieniają nie tylko pojedyncze biografie, ale całe społeczności.

Dom z troski i z serca - jak Fundusze Europejskie zmieniły codzienność seniorów w Kluczach

W Kluczach znajduje się Dzienny Dom Pomocy, który przez lata pozostawał niedostrzegany, a dziś tętni życiem, uśmiechem i serdecznością. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich powstało miejsce, które każdego dnia przywraca starszym i niesamodzielnym mieszkańcom gmin Klucze i Bolesław nie tylko sprawność, ale także poczucie bezpieczeństwa, przynależności oraz radość.

Dom zamiast instytucji

Za realizację projektu odpowiada Spółdzielnia Socjalna OPOKA, która od początku miała jasną wizję: stworzyć miejsce, które nie będzie przypominać instytucji, lecz dom w pełnym znaczeniu tego słowa.

- Dom seniora pozwala na budowanie więzi społecznych. Przychodzenie tutaj codziennie sprawia, że osoby nawiązują nowe przyjaźnie, miłości, tworzą się różnego rodzaju związki. Przede wszystkim osoby te utrzymują aktywność umysłową i fizyczną, co pozwala im na zdrowie i godną starość - mówi Karolina Ledzińska, Prezeska Zarządu Spółdzielni Socjalnej Opoka.

Codzienność pełna aktywności i wsparcia

Placówka funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 i obejmuje swoim wsparciem 30 osób - seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennej pomocy w funkcjonowaniu. Dla wielu z nich to miejsce stało się drugim domem, a niejednokrotnie jedyną przestrzenią, gdzie mogą być aktywni społecznie. Podopieczni korzystają z szerokiego wachlarza usług: rehabilitacji, terapii zajęciowej, wsparcia psychologicznego, opieki dziennej oraz wspólnych posiłków. Codzienny rozkład dnia wypełniają ćwiczenia, rozmowy, zajęcia artystyczne, warsztaty i chwile relaksu przy kawie. Sercem domu seniora są ludzie - doświadczeni opiekunowie, terapeuci i rehabilitanci, którzy każdego dnia budują relacje oparte na empatii i zrozumieniu. W placówce nie ma miejsca na samotność, jest za to wspólnota, która rośnie z każdym dniem.

- W tej chwili mieszkam sama, maż zmarł 4 lata temu. Odkąd zaczęłam przychodzić do domu seniora, poczułam się znów wartościowa. Jestem szczęśliwa, jak tu jestem. Spotykam tu bardzo miłe panie, śmiejemy się, żartujemy, mamy różne zajęcia – mówi pani Wiktoria, uczestniczka zajęć w DDP w Kluczach.

Wartość to nie liczby

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4,45 miliona złotych, z czego aż 3,78 miliona pochodzi z Funduszy Europejskich. Projekt będzie realizowany do 2026 roku, a jego wartość mierzy się nie tylko w liczbach, ale przede wszystkim w ludzkich historiach.

Dzienny Dom Pomocy w Kluczach to przykład tego, jak mądrze wykorzystane środki unijne mogą stać się fundamentem prawdziwej zmiany. Z troski i z serca powstało miejsce, które każdego dnia pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by znów poczuć się potrzebnym i szczęśliwym.