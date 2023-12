Za bogato zastawiony stół

Z raportu Najwyższej izby Kontroli wynika, że Polacy marnują żywność choćby dlatego, że kupują zbyt duże ilości produktów mięsnych lub roślinnych (22,5% wskazań) albo robią nieprzemyślane zakupy (19,7%). Ale jeszcze częściej (26,5%) przyznajemy się do przygotowywania zbyt dużej ilości jedzenia, której część z tego powodu się marnuje.

Z takimi sytuacjami stykamy się już od najmłodszych lat, gdy na różnego rodzaju spotkaniach urodzinowych czy imieninowych dla dzieci stoły uginają się od pizzy, kanapek, chipsów, ciastek, cukierków i napojów. Bogato zastawiane stoły widzimy potem także podczas rodzinnych obiadów i kolacji, uroczystości świątecznych czy sąsiedzkich spotkań przy grillu i piwie. Część żywności jest marnowana (niszczona) jeszcze w trakcie biesiad, a część tego, czego nie zdołamy zjeść wyrzucamy do pojemników z odpadami.

Dlatego warto wyrabiać w sobie umiejętność takiego planowania, organizowania posiłków, aby nie dopuszczać do marnowania żywności. Dzieciom można donosić jedzenie, a nie stawiać od razu wszystkiego na stole, to samo zresztą dotyczy posiłków dla dorosłych. Dietetycy radzą też, aby podczas dużych przyjęć nie eksperymentować z nowymi, nieznanymi potrawami, bo jeśli nie trafimy w gusta gości, to takie dania od razu „pójdą na zmarnowanie”. Warto także przygotowywać takie dania, które jeśli nawet nie zostaną w całości zjedzone podczas wydawanego przez nas przyjęcia, to można je będzie przez kilka dni przechowywać w lodówce lub nawet zamrozić i spożyć przy innej okazji.

