1,6 mln pielgrzymów odprawiło rytuał kamieniowania szatana. Odrzucili zło i oddali się Bogu

Rytuał kamienowania szatana, odbywający się w dolinie Mina, upamiętnia wydarzenia opisane w tradycji muzułmańskiej, kiedy prorok Ibrahim (biblijny Abraham) został wystawiony na próbę wiary. Trzykrotnie ukazywał mu się szatan, próbując odwieść go od posłuszeństwa wobec Bożego nakazu złożenia ofiary z syna, Ismaila. Ibrahim, odpierając pokusy, rzucał w niego kamieniami. Widząc jego niezachwianą wiarę, Bóg powstrzymał go przed zabiciem syna i nakazał złożyć w ofierze baranka.

Dziś, na pamiątkę tego aktu wierności, pielgrzymi rzucają siedem kamieni w każdy z trzech filarów symbolizujących szatana. Kamienie zbierają wcześniej, najczęściej w nocy, a sam rytuał odbywa się o świcie. Jest to ostatni z głównych elementów hadżdżu – jednej z pięciu podstawowych powinności każdego muzułmanina, obok modlitwy, jałmużny, postu i wyznania wiary. Każdy wierny, jeśli tylko ma taką możliwość, powinien przynajmniej raz w życiu udać się na hadżdż.

Równocześnie rozpoczyna się Id al-Adha – Święto Ofiarowania. W jego trakcie wierni składają ofiary ze zwierząt, zazwyczaj owiec, kóz, krów lub wielbłądów. Mięso dzielone jest na trzy części: jedna trafia do ubogich, druga do przyjaciół i sąsiadów, a trzecia pozostaje w domu. Święto to obchodzone jest wspólnotowo – w modlitwie, przy uroczystych posiłkach i spotkaniach rodzinnych. Choć tradycje różnią się regionalnie, przesłanie pozostaje wspólne: upamiętnienie ofiarności i posłuszeństwa wobec Boga.

Islam, wyznawany przez niemal jedną czwartą ludzkości, pielęgnuje te wartości jako fundament duchowej tożsamości i wspólnoty.

Władze Arabii Saudyjskiej, na terenie której leży Mekka, wprowadziły w tym roku szereg środków mających złagodzić dolegliwość upałów. Podczas ubiegłorocznego hadżdżu wysokie temperatury przyczyniły się do śmierci ponad 1300 osób.

Islam jest drugą pod względem liczby wiernych religią świata, wyznawaną przez blisko co czwartego mieszkańca Ziemi.