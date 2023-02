i Autor: Shutterstock 12-latki będą mogły zmieniać płeć. Przepisy wejdą w życie

Nowe prawo pozwalające 12-latkom na zmianę biologicznej płci wejdzie w życie w Hiszpanii! W grudniu pisaliśmy o tym, że kontrowersyjna ustawa trafiła do Senatu. Teraz została zatwierdzona w ostatecznym głosowaniu po przyjęciu poprawek zgłoszonych przez Senat. Co będzie teraz dozwolone w Hiszpanii? Czy uważasz, że to dobre prawo? Komentuj i głosuj w naszej sondzie.