18-latka wynajęła zabójcę, by zastrzelił jej 3-letniego syna! Zapłaciła 12 tysięcy złotych

Nastoletnia matka zleciła zabójstwo swojego 3-letniego synka. Wysłała już jego zdjęcia i opłaciła makabryczne zlecenie

Nastolatka zleciła zabójstwo swojego dziecka! Te szokujące wydarzenia rozegrały się w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, w hrabstwie Mami-Dade. Mieszkała tam zaledwie 18-letnia Jasmin Paez. Dziewczyna urodziła dziecko w bardzo młodym wieku, mając tylko 15 lat. Macierzyństwo jej ciążyło, ale zamiast oddać 3-letniego synka rodzinie lub przeznaczyć go do adopcji, postanowiła po prostu go zabić. Jasmin Paez wymyśliła, że nie zamorduje dziecka własnoręcznie, tylko zapłaci komuś za to, by to zrobił. Postanowiła znaleźć płatnego mordercę przez internet. Wpisała różne frazy w wyszukiwarkę i tym sposobem znalazła stronę internetową oferującą usługi rożnych bandziorów. Jasmin Paz skontaktowała się z osobą, która reklamowała swoje mordercze usługi w internecie. Z zimną krwią przesłała jej zdjęcia swojego 3-letniego syna i podała adres, pod którym będzie można go znaleźć.

18-latka zapłaciła 3 tysiące dolarów za zabicie swojego dziecka. Zamiast płatnego zabójcy spotkała policjantow

Następnie przeszła do negocjacji finansowych i w rezultacie zapłaciła 3 tysiące dolarów, a więc około 12 tysięcy złotych wybranemu przez siebie przyszłemu zabójcy swojego dziecka. Jak to wszystko się skończyło? Na szczęście dobrze - okazało się, że strona to pułapka zastawiona na poszukiwaczy płatnych zabójców, a nie prawdziwe ogłoszenie. Autor strony powiadamia policję, kiedy ktoś do niego napisze. Dziecku nic się nie stało, matka została aresztowana. Została oskarżona o nakłanianie do morderstwa pierwszego stopnia i trzeciego stopnia przy użyciu urządzenia komunikacyjnego używanego niezgodnie z prawem. Kobieta siedzi za kratami, dziecko jest pod opieką rodziny.

