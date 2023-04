Chciała zlecić i zapłacić za zabójstwo swojego męża. Zabójcy szukała w sklepie...

Lany poniedziałek uderzył do głowy 51-latkowi. Spektakularny pościg na Śląsku. Ucierpiała policjantka!

Zabójcy męża szukała w sklepie. Nawet przekazała część pieniędzy

Do bieruńskiej komendy zgłosił się świadek, który przekazał informacje, dotyczące zlecenia zabójstwa mężczyzny. Jak twierdził, przekazano za to nawet pieniądze. Bieruńscy kryminalni natychmiast rozpoczęli czynności. Ja się okazało, 29-letnia kobieta chodząc po sklepie szukała osoby, która zabiłaby jej męża. Za ten czyn oferowała 30 tysięcy złotych.

- Kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego czynu, przekazała nawet część obiecanej kwoty. Bieruńscy śledczy ustalają charakter udziału mężczyzny w sprawie. Sprawczyni podżegania do zabójstwa w wyniku podjętych czynności została zatrzymana i trafiła do bieruńskiej komendy - informuje bieruńska policja.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latka usłyszała już prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt.

Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.

