39 ofiar katastrofy kolejowej! "Niezwykle dziwny wypadek"

Coraz więcej ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Przyczyny wypadku nadal tajemnicze

Jak mogło dojść do tej katastrofy kolejowej? Jak ujawnił hiszpański minister transportu, specjaliści są zdumieni tragedią, do jakiej doszło na południu kraju i na razie kompletnie nie wiadomo, co mogło się tam wydarzyć. Wczoraj, 18 stycznia około godziny 19:45 trzy wagony pociągu przewoźnika Iryo z Malagi do Madrytu wykoleiły się, a potem wjechał w nie z impetem inny pociąg, należący do przewoźnika Renfe i jadący z Madrytu do Huelvy. Początkowo mówiono o kilku ofiarach, najnowsze doniesienia mówią o 39 zabitych i 73 rannych. Niektórzy walczą o życie. Trwają działania na feralnym odcinku torów w Andaluzji, a wszyscy zadają sobie teraz w Hiszpanii jedno pytanie: dlaczego to wszystko się wydarzyło?

Minister transportu Hiszpanii: "To niezwykle dziwny wypadek, który wydarzył się na prostym odcinku torów"

Jak relacjonują świadkowie dla publicznej telewizji RTVE, około dziesięć minut przed katastrofą kolejową pociąg zaczął dziwnie się trząść. Potem wagony się wykoleiły, a następnie ludzie poczuli wstrząs "jak trzęsienie ziemi". Następnie rozlegały się już tylko wołania o pomoc i o lekarzy. Ratownicy opowiadają, że wagony zostały zgniecione, miażdżąc ludzi w środku, a by wydostać rannych, czasami trzeba było utorować drogę wśród ciał. Czyżby to jakieś uszkodzenia torów spowodowały wykolejenie pierwszych trzech wagonów, a w konsekwencji dalszą część katastrofy, czy najechanie składu do Madrytu na pierwszy pociąg? Tego jeszcze nie wiadomo. „To niezwykle dziwny wypadek, który wydarzył się na prostym odcinku torów” – powiedział minister transportu Óscar Puente podczas konferencji prasowej. Jak dodał, eksperci kolejowi, z którymi konsultowało się jak dotychczas ministerstwo, byli zaskoczeni. Pociąg Iryo miał około czterech lat, a odcinek torów, na którym doszło do wykolejenia się wagonów, był remontowany zaledwie wiosną zeszłego roku za 700 milionów euro.

„Dzisiejsza noc jest dla naszego kraju czasem głębokiego smutku z powodu tragicznego wypadku kolejowego w Adamuz. Chciałbym przekazać moje najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar” – napisał w niedzielę po północy w mediach społecznościowych premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. Kondolencje rodzinom ofiar katastrofy złożyli też m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, prezydent Francji Emmanuel Macron i hiszpańska rodzina królewska. "Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. Polska wspiera naród hiszpański w tych trudnych chwilach" - napisał Donald Tusk na platformie X, wpis został oryginalnie sformułowany w języku hiszpańskim.

Sonda Nie boisz się podróżować pociągiem? NIE TAK NIE WIEM

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured.➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN— Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026