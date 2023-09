Zginęły tysiące osób

22. rocznica ataku na World Trade Center. Tak teraz wygląda "strefa zero"

3 tys. osób zginęło, a ponad 6 tys. zostało rannych. 11 września 2001 roku pozostaje jednym z najczarniejszych dni we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych. To właśnie wtedy związani z islamską Al-Kaidą zamachowcy porwali samoloty pasażerskie, które następnie uderzyły w dwa wieżowce kompleksu World Trade Center na nowojorskim Manhattanie. Tak dziś wygląda miejsce, w którym doszło do zamachu. Mamy dużo zdjęć.