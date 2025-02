270-kilogramowa sztanga złamała kark 17-letniej mistrzyni kraju. Dramatyczne nagranie

Wideo z tragedii obiegło sieć. Nie żyje 17-letnia mistrzyni kraju

Do dramatycznego wypadku doszło w trakcie intensywnej sesji treningowej. Yashtika Acharya, utalentowana zawodniczka trójboju siłowego z Indii, przygotowywała się do kolejnych zawodów. Podczas sesji treningowej, doszło do koszmarnego wypaddku. Według relacji świadków, jej trener zachęcał ją do podniesienia większego ciężaru, aby poprawić wyniki. Niestety, próba ta zakończyła się fatalnie – sztanga wymknęła się spod kontroli i spadła na szyję nastolatki.

Trener, który stał obok, doznał jedynie drobnych obrażeń, jednak nie był w stanie pomóc swojej podopiecznej. Po wypadku Yashtika została błyskawicznie przewieziona do szpitala, lecz lekarze mogli jedynie stwierdzić zgon zawodniczki.

Rodzina Acharyi, mimo tragicznych okoliczności, nie złożyła oficjalnej skargi na trenera ani siłownię.

Trójbój siłowy to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych, obejmująca trzy konkurencje: przysiad ze sztangą na plecach, wyciskanie sztangi leżąc i martwy ciąg. Zawodnicy dążą do osiągnięcia jak najwyższych wyników, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem oraz ryzykiem kontuzji. W tym przypadku podjęcie zbyt dużego wyzwania kosztowało młodą mistrzynię życie.

Jak donosi "The Times of India", moment dramatu został nagrany i zaczął krążyć w mediach społecznościowych.

