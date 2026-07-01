3-latek uratowany z gruzów 6 dni po trzęsieniu ziemi! Cud w Wenezueli

Niezwykłe ocalenie po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Trzylatek został uratowany po sześciu dniach pod gruzami

Ta historia udowadnia, że nigdy nie można całkowicie tracić nadziei! Po sześciu dniach spędzonych pod gruzami trzyletni chłopiec został odnaleziony żywy w Caracas, stolicy Wenezueli. O niezwykłej akcji poinformowali we wtorek ratownicy z Jordanii, którzy biorą udział w poszukiwaniach ofiar trzęsienia ziemi. Na nagraniach opublikowanych przez służby widać moment odnalezienia dziecka. Ratownicy wybuchają radością, gdy okazuje się, że chłopiec żyje. Chwilę później udzielili mu pierwszej pomocy i przewieźli go do szpitala. W karetce dziecko zostało okryte kocem, a ratownicy oczyścili mu twarz. To wyjątkowa sytuacja, bo największe szanse na uratowanie ludzi uwięzionych pod gruzami są w ciągu pierwszych 72 godzin po trzęsieniu ziemi. Każda osoba odnaleziona żywa po sześciu dniach to niezwykle rzadki przypadek.

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W zeszłą środę Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5

Do katastrofy doszło w ubiegłym tygodniu. Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof sejsmicznych w historii Ameryki Łacińskiej. Według ostatnich danych zginęło już prawie 2 tys. osób. Dziesiątki tysięcy ludzi nadal uznaje się za zaginionych. W wielu miejscach akcje ratunkowe trwają bez przerwy. Największe zniszczenia odnotowano w mieście La Guaira, położonym na północ od Caracas. Całe osiedla mieszkaniowe zostały zrównane z ziemią. Poważne uszkodzenia powstały także w samej stolicy.

Do Wenezueli przyjechały zagraniczne zespoły ratownicze, które wspierają lokalne służby w poszukiwaniu ocalałych. Ratownicy przeszukują kolejne zawalone budynki, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, kamery oraz psy tropiące. To właśnie taki zespół, z Jordanii, odnalazł żywego 3-latka.

Przewodniczący parlamentu Wenezueli Jorge Rodriguez poinformował we wtorek, że od początku katastrofy spod gruzów uratowano 6461 osób. Nie wiadomo jednak, ile osób nadal pozostaje uwięzionych pod zawalonymi budynkami a ilu zmarło, nie doczekawszy się pomocy na czas.

Odnalezienie trzyletniego chłopca daje nadzieję rodzinom, które wciąż czekają na informacje o swoich bliskich. Mimo że od trzęsienia ziemi minęło już sześć dni, ratownicy nie przerywają poszukiwań. Każda kolejna godzina zmniejsza szanse na odnalezienie żywych, ale jak pokazuje historia z Caracas, nawet po wielu dniach zdarzają się sytuacje, które służby określają jako prawdziwy cud. Informacje o akcji ratunkowej przekazały jordańskie służby obrony cywilnej oraz agencja AFP.

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Venezuela: A Jordanian rescue mission has successfully pulled a 3-year-old child alive from the rubble in the early hours of June 30. The rescue comes on the sixth day after the M 7.5 earthquake, with aftershocks still ongoing.Terremoto - Sismo - La Guaira - Caracas pic.twitter.com/rd9LkV9O1k— GeoTechWar (@geotechwar) June 30, 2026