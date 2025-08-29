65 lat i do wojska?! Wiek rezerwistów ma tam zostać tam podniesiony!

Joanna Drzycimska
PAP
2025-08-29 8:47

Wiek rezerwistów podniesiony do 65. roku życia? Taki jest plan Finlandii na to, by wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. "Milion żołnierzy do 2031 roku".

Autor: X/Anton Gerashchenko/screen/ Pixabay.com

Górna granica wieku żołnierzy rezerwy w Finlandii zostanie podniesiona do 65. roku życia. I stanie się to - zgodnie z zapowiedziami - już z początkiem 2026 roku. "Oficerowie wyższych stopni mogliby zostać powołani do wojska, dopóki byliby zdolni do służby" - można przeczytać w rządowym projekcie, skierowanym właśnie do parlamentu. Szef fińskiego ministerstwa obrony, Antti Hakkanen, wyjaśnia, że to ma być kolejny krok, by wzmocnić bezpieczeństwo Finlandii. "Fundamentem fińskiej obrony narodowej jest rozległa rezerwa, a nasza wola obrony kraju jest najwyższa w Europie".

Finlandia się zbroi. Milion żołnierzy do 2031 roku

Jak przypomina PAP, w tej chwili górna granica wieku dla rezerwistów wynosi tam 50 lat, a dla oficerów i podoficerów to 60 lat. W liczącej 5,5 mln obywateli Finlandii w rezerwie pozostaje ok. 870 tys. osób. W okresie wojny siły zbrojne liczą 280 tys. żołnierzy, które uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy. Za sprawą podniesienia górnej granicy wieku liczebność rezerwy wzrośnie o ok. 125 tys. osób, co w sumie da około miliona przeszkolonych żołnierzy. Ten cel ma zostać osiągnięty do 2031 roku. 

"Podstawa bezpieczeństwa kraju"

Pomysł podniesienia wieku rezerwistów nie jest w Finlandii czymś zaskakującym. Zaczęto o tym rozmawiać tuż po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, w lutym 2022 roku. PAP przypomina, że Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował w latach 90. z powszechnego obowiązku służby wojskowej. "Armia oparta na licznej rezerwie będzie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa kraju" - mówią władze.

