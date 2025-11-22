7-letnia Polka Amelia zginęła z mamą pod rosyjskimi rakietami. Wstrząsające szczegóły tragedii

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-11-22 11:43

Tragiczna śmierć 7-letniej Amelii, obywatelki Polski, oraz jej mamy Oksany wstrząsnęła opinią publiczną. Do tragedii doszło w Tarnopolu na Ukrainie w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku rakietowego. Informację o śmierci dziewczynki i jej mamy potwierdził przedstawiciel MSZ RP Maciej Wiewiór oraz szkoła podstawowa, do której uczęszczała Amelia. W mediach pojawiły się nowe wstrząsające szczegóły.

Tragedia w Tarnopolu: 7-letnia Amelia zginęła w wyniku rosyjskiego ataku

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Tarnopol zginęła 7-letnia obywatelka Polski, Amelia, oraz jej mama Oksana. Informację o tragedii przekazał w serwisie X przedstawiciel MSZ RP Maciej Wiewiór.

„Amelia miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu podczas brutalnego rosyjskiego ataku rakietowego. Nigdy nie spełni żadnego ze swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się skończyć — i Rosja nie może jej wygrać. Bo to także wojna o przyszłość naszych dzieci” – napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Portal NEXTA Polska podał wstrząsające szczegóły tej tragedii cytując wpis szkoły, do której chodziął 7-latka. – Szkoła podstawowa nr 27 im. Viktora Hurniaka w Tarnopolu przekazała w poruszającym komunikacie: „Niestety potwierdziła się informacja o śmierci uczennicy klasy 2-B Amelii [...] i jej mamy Oksany. Obejmując się nawzajem, spłonęły żywcem w wyniku rakietowego ataku wroga. Cała nasza społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie.” – czytamy we wpisie na platformie X.

Polecany artykuł:

Rosyjskie bestialstwo w Tarnopolu. Nie żyje 7-letnia Polka. „Amelka zginęła ze …
Wizja Sił Zbrojnych 2039 a wnioski z konfliktu na Ukrainie

Polecany artykuł:

Putin zabrał głos ws. planu pokojowego dla Ukrainy. Zaskoczenie?
Ukraina. Zmasowany rosyjski atak na zachód kraju; w Tarnopolu zginęły co najmniej dwie osoby, ranne dzieci
15 zdjęć

Polecany artykuł:

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Prezydent Finlandii ma złe wieści

Plan pokojowy Trumpa. 28 punktów

Ostatnio wyciekł 28-punktowy plan pokojowy związany z wojną na Ukrainie, którego szczegóły uzgodniły Stany Zjednoczone z Rosją za plecami Ukrainy i przywódców europejskich - zaczął informować parę dni temu portal Axios, a potem inne źródła. Plan miał zostać opracowany podczas październikowych rozmów prowadzonych przez wysłannika Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, a wojna na Ukrainie może skończyć się jeszcze w listopadzie. Więcej TUTAJ.

Wojna na Ukrainie to nie pierwszy haniebny wyczyn Putina. Wcześniej zdarzyło się to... Tysiące osób zginęło
Pytanie 1 z 10
Rosja czynnie zaangażowała się we wsparcie jednej ze stron konfliktu w czasie wojny o Górski Karabach. Między innymi przekazała dostawy broni warte prawie miliard dolarów:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARNOPOL
WOJNA NA UKRAINIE