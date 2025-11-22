Tragedia w Tarnopolu: 7-letnia Amelia zginęła w wyniku rosyjskiego ataku

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Tarnopol zginęła 7-letnia obywatelka Polski, Amelia, oraz jej mama Oksana. Informację o tragedii przekazał w serwisie X przedstawiciel MSZ RP Maciej Wiewiór.

„Amelia miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu podczas brutalnego rosyjskiego ataku rakietowego. Nigdy nie spełni żadnego ze swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się skończyć — i Rosja nie może jej wygrać. Bo to także wojna o przyszłość naszych dzieci” – napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Portal NEXTA Polska podał wstrząsające szczegóły tej tragedii cytując wpis szkoły, do której chodziął 7-latka. – Szkoła podstawowa nr 27 im. Viktora Hurniaka w Tarnopolu przekazała w poruszającym komunikacie: „Niestety potwierdziła się informacja o śmierci uczennicy klasy 2-B Amelii [...] i jej mamy Oksany. Obejmując się nawzajem, spłonęły żywcem w wyniku rakietowego ataku wroga. Cała nasza społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie.” – czytamy we wpisie na platformie X.

Plan pokojowy Trumpa. 28 punktów

Ostatnio wyciekł 28-punktowy plan pokojowy związany z wojną na Ukrainie, którego szczegóły uzgodniły Stany Zjednoczone z Rosją za plecami Ukrainy i przywódców europejskich - zaczął informować parę dni temu portal Axios, a potem inne źródła. Plan miał zostać opracowany podczas październikowych rozmów prowadzonych przez wysłannika Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, a wojna na Ukrainie może skończyć się jeszcze w listopadzie. Więcej TUTAJ.