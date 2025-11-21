Wyciekły uzgodnienia Trumpa z Putinem! Chodzi o Polskę

Axios ujawnia 28 punktów porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Jest mowa o Polsce oraz o gwarancjach bezpieczeństwa

Istnieje pewien 28-punktowy plan pokojowy związany z wojną na Ukrainie, którego szczegóły uzgodniły Stany Zjednoczone z Rosją za plecami Ukrainy i przywódców europejskich - zaczął informować parę dni temu portal Axios, a potem inne źródła. Plan miał zostać opracowany podczas październikowych rozmów prowadzonych przez wysłannika Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, a wojna na Ukrainie może skończyć się jeszcze w listopadzie. Doniesienia o udziale Ukrainy w przygotowywaniu planu są sprzeczne. Jedni sądzą, że był on żaden, inni, że niewielki. "Dlatego opracowujemy i będziemy dalej opracowywać listę potencjalnych pomysłów zakończenia tej wojny w oparciu o wkład obu stron tego konfliktu” - twierdził z kolei na platformie X amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Trzeba podkreślić, że plan ten to dopiero propozycja, nie został podpisany oficjalnie przez nikogo i może jeszcze zostać zmieniony, ale tym razem Wołodymyr Zełenski nie wyklucza (według Axios) zgody na swój podpis, a i Rosjanie wyrażają zadowolenie z tego, że ich głos został uwzględniony. Pierwsze przecieki dotyczące planu mówiły o ustępstwach, jakie ma poczynić Ukraina, zwłaszcza o konieczności ograniczenia liczebności armii o połowę. W nocy z czwartku na piątek Axios opublikował wszystkich 28 punktów planu. Jak się okazuje, jest w nim mowa o Polsce.

Co według portalu Axios napisano o Polsce i Europie w 28-punktowym planie pokojowym?

O Polsce jest mowa wprost w dziewiątym punkcie porozumienia, przynajmniej tej jego wersji, do której dotarł Axios - jedno z lepiej poinformowanych źródeł. "9. European fighter jets will be stationed in Poland", czyli "W Polsce będą stacjonować europejskie myśliwce", głosi ten punkt. Co jeszcze może szczególnie nas zainteresować w tych doniesieniach? "Oczekuje się, że Rosja nie dokona inwazji na sąsiednie kraje i NATO nie będzie się dalej rozszerzać" - głosi trzeci punkt porozumienia.

Oczywiście istotne dla nas są też fragmenty dotyczące tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. "Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa" - głosi punkt piąty. "8. NATO zgadza się, że jego wojska nie będą stacjonować na Ukrainie" - ten z kolei punkt wyklucza inicjatywę podejmowaną przez Francję czy Wielką Brytanię. Kraje te chciały rozmieszczać swoje wojska pokojowe na Ukrainie po zawarciu pokoju.

Umowa ma zobowiązać USA i Europę "do traktowania ataku na Ukrainę jako ataku na całą „społeczność transatlantycką”"

"Oprócz ustępstw terytorialnych żądanych od Ukrainy, dokument przewiduje „zdecydowaną, skoordynowaną odpowiedź militarną” w przypadku dalszych rosyjskich najazdów na terytorium Ukrainy. Nie sprecyzowano, jaką rolę Stany Zjednoczone odegrałyby w takiej odpowiedzi" - czytamy w komentarzu Axios. Najciekawszy jest ten fragment innego komentarza: "Zgodnie z projektem, do którego dotarła agencja Axios, plan pokojowy prezydenta Trumpa dla Ukrainy obejmuje gwarancję bezpieczeństwa wzorowaną na Artykule 5 NATO, która zobowiązywałaby Stany Zjednoczone i europejskich sojuszników do traktowania ataku na Ukrainę jako ataku na całą „społeczność transatlantycką”.

Jednocześnie USA zastrzegły sobie możliwość odejścia od takiego zobowiązania w przypadku ataku Ukrainy na Rosję, w szczególności w razie wystrzelenia rakiet na Moskwę lub Sankt Petersburg - to z kolei jest jeden z punktów planu. O "ataku na całą społeczność transatlantycką" nie mówi wprost któryś z punktów planu, to nieoficjalne przecieki, choć dobrze poinformowanego źródła, jakim jest Axios. Brak tutaj doniesień o tym, kto takich gwarancji miałby udzielać, czyli co właściwie oznacza "zdecydowana, skoordynowana odpowiedź militarna". Nikt nawet nieoficjalnie nie ujawnił, czy już uzgodniono, czy w razie ponownego ataku Rosji odpowiedziałaby tylko Ukraina przy dotychczasowym wsparciu, czy może jakieś państwa pomogłyby jej bezpośrednio.

Pełen tekst 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy według portalu Axios:

1. Suwerenność Ukrainy zostanie potwierdzona.

2. Między Rosją, Ukrainą i Europą zostanie zawarte obszerne porozumienie o nieagresji. Wszelkie niejasności ostatnich 30 lat zostaną uznane za rozwiązane.

3. Oczekuje się, że Rosja nie dokona inwazji na kraje sąsiednie, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać.

4. Zostaną przeprowadzone rozmowy między Rosją a NATO, przy mediacji Stanów Zjednoczonych, w celu rozwiązania wszystkich kwestii bezpieczeństwa i stworzenia warunków do deeskalacji, aby zapewnić bezpieczeństwo globalne oraz zwiększyć możliwości współpracy i przyszłego rozwoju gospodarczego.

5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

6. Liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie ograniczona do 600 000 żołnierzy

7. Ukraina zgadza się zapisać w swojej konstytucji, że nie przystąpi do NATO, a NATO zgadza się umieścić w swoim statucie zapis, że Ukraina nie zostanie przyjęta w przyszłości.

8. NATO zgadza się na to, ze jego wojska nie będą stacjonować na Ukrainie.

9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.

10. Gwarancja USA:

USA otrzymają rekompensatę za gwarancję;Jeśli Ukraina zaatakuje Rosję, utraci gwarancję;Jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, oprócz zdecydowanej, skoordynowanej reakcji militarnej, wszystkie globalne sankcje zostaną przywrócone, uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte;

Jeśli Ukraina bez powodu wystrzeli rakietę w kierunku Moskwy lub Sankt Petersburga, gwarancja bezpieczeństwa zostanie uznana za nieważną.

11. Ukraina zostaje zakwalifikowana do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do rynku europejskiego na czas rozpatrywania tej kwestii.

12. Silny globalny pakiet środków na rzecz odbudowy Ukrainy, obejmujący między innymi:

Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy, który będzie inwestował w szybko rozwijające się sektory przemysłu, w tym technologie, centra danych i sztuczną inteligencję.Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w celu wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, w tym rurociągów i magazynów.

Wspólne działania na rzecz rewitalizacji terenów dotkniętych wojną, odbudowy i modernizacji miast i osiedli mieszkaniowych.

Rozwój infrastruktury.

Wydobycie minerałów i zasobów naturalnych.

Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy, aby przyspieszyć te działania.

13. Rosja zostanie ponownie zintegrowana z gospodarką światową:

Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami i indywidualnie dla każdego przypadku.Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, projektów wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce oraz innych obopólnie korzystnych możliwości biznesowych.Rosja zostanie zaproszona do ponownego przystąpienia do G8.

14. Zamrożone środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

100 miliardów dolarów zamrożonych aktywów rosyjskich zostanie zainwestowane w prowadzone przez USA działania na rzecz odbudowy i inwestycji na Ukrainie;Stany Zjednoczone otrzymają 50% zysków z tego przedsięwzięcia. Europa dołoży 100 miliardów dolarów, aby zwiększyć kwotę inwestycji dostępnych na odbudowę Ukrainy. Zamrożone fundusze europejskie zostaną odmrożone. Pozostała część zamrożonych rosyjskich funduszy zostanie zainwestowana w odrębny amerykańsko-rosyjski instrument inwestycyjny, który będzie realizował wspólne projekty w określonych obszarach. Fundusz ten będzie miał na celu zacieśnienie relacji i wzmocnienie wspólnych interesów, aby stworzyć silną zachętę do unikania konfliktów.

15. Zostanie powołana wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza ds. bezpieczeństwa, której zadaniem będzie promowanie i zapewnienie przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej umowy.

16. Rosja zalegalizuje swoją politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.

17. Stany Zjednoczone i Rosja zgodzą się na przedłużenie obowiązywania traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym Traktatu START I.

18. Ukraina zgadza się być państwem niejądrowym zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie uruchomiona pod nadzorem MAEA, a wyprodukowana energia elektryczna będzie rozdzielana po równo między Rosję i Ukrainę – 50:50.

20. Oba kraje zobowiązują się do wdrożenia w szkołach i społeczeństwie programów edukacyjnych mających na celu promowanie zrozumienia i tolerancji wobec różnych kultur oraz eliminację rasizmu i uprzedzeń:

Ukraina przyjmie unijne zasady dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.Oba kraje zobowiążą się do zniesienia wszelkich form dyskryminacji i do zagwarantowania praw ukraińskich i rosyjskich mediów oraz edukacji. Wszelka ideologia i działania nazistowskie muszą zostać odrzucone i zakazane.

21. Terytoria:

Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane za de facto rosyjskie, w tym przez Stany Zjednoczone.Cherson i Zaporoże zostaną zamrożone wzdłuż linii frontu, co będzie oznaczało de facto uznanie wzdłuż linii frontu.Rosja zrzeknie się według uzgodnień innych terytoriów, które kontroluje poza tymi pięcioma regionami.Siły ukraińskie wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a ta strefa wycofania będzie uważana za neutralną, zdemilitaryzowaną strefę buforową, uznaną na arenie międzynarodowej za terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie nie wkroczą do tej strefy zdemilitaryzowanej.

22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiązują się do tego, że nie zmienią tych ustaleń siłą. Gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.

23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie korzystania z Dniepru w celach handlowych, a osiągnięte zostaną porozumienia w sprawie swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.

24. Zostanie powołany komitet humanitarny w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii:

Wszyscy pozostali więźniowie i ich ciała zostaną wymienieni na zasadzie „wszyscy za wszystkich”.Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci.Wdrożony zostanie program łączenia rodzin.Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpień ofiar konfliktu.

25. Na Ukrainie odbędą się wybory za 100 dni.

26. Wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt otrzymają pełną amnestię za swoje działania podczas wojny i zobowiążą się nie zgłaszać żadnych roszczeń ani nie rozpatrywać żadnych skarg w przyszłości.

27. Niniejsze porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrażanie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, na której czele stoi prezydent Donald J. Trump. Za naruszenia zostaną nałożone sankcje.

28. Gdy wszystkie strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po tym, jak obie strony wycofają się z uzgodnionych punktów, aby rozpocząć wdrażanie porozumienia.

