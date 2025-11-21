Putin zabrał głos ws. planu pokojowego dla Ukrainy. Zaskoczenie?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2025-11-21 19:13

Władimir Putin, prezydent Rosji, skomentował niedawno amerykański 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, sugerując, że mógłby on stanowić fundament ostatecznego porozumienia. Jednocześnie wyraził wątpliwości co do braku konsultacji z Rosją i zasugerował, że Stany Zjednoczone napotykają opór ze strony Ukrainy.

Putin: przeprowadziliśmy testy torpedy nuklearnej

i

Autor: Sergei Karpukhin/ AKPA

Podczas spotkania z członkami rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Putin oświadczył, że Rosja otrzymała szczegóły amerykańskiego planu za pośrednictwem "istniejących kanałów komunikacji z administracją USA".

- 28-punktowy plan dla Ukrainy mógłby stanowić podstawę ostatecznego porozumienia pokojowego. Jego tekst nie jednak jest szczegółowo omawiany z Rosją. Domyślam się, dlaczego. Powód, jak sądzę, jest cały czas ten sam: administracji USA jak dotąd nie udało się uzyskać zgody strony ukraińskiej. Ukraina jest temu przeciwna - stwierdził.

Putin odniósł się również do sierpniowego spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce, podkreślając gotowość Rosji do elastyczności.

- Głównym celem rozmów w Anchorage było potwierdzenie, że pomimo pewnych trudnych kwestii i zawiłości, zgadzamy się z [amerykańskimi] propozycjami i jesteśmy gotowi zademonstrować naszą elastyczność, w tym zakresie, w jakim oferują - ocenił.

Jeśli w Kijowie nie chcą omawiać propozycji prezydenta Trumpa […], to zarówno oni, jak i europejscy podżegacze wojenni powinni mieć świadomość, że wydarzenia, do których doszło w Kupiańsku, będą w sposób nieunikniony powtarzać się na innych odcinkach frontu - przekazał.

Zaznaczył, że Rosja informowała o swoim stanowisku w sprawie konfliktu w Ukrainie inne kraje, takie jak Chiny, Indie, Korea Północna, RPA, Brazylia oraz kraje OUBZ.

- Wszyscy nasi przyjaciele i partnerzy, każdy z osobna, poparli to ewentualne porozumienie - stwierdził.

Presja USA na Ukrainę 

Agencja Reutera, powołując się na źródło w administracji amerykańskiej, poinformowała, że Stany Zjednoczone wywierają presję na Ukrainę, aby przyjęła 28-punktowy plan pokojowy, grożąc wstrzymaniem dostaw uzbrojenia i danych wywiadowczych w przypadku odmowy. Amerykański portal Axios wcześniej opublikował szczegóły negocjowanego porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych, wyznaczył termin akceptacji planu.

- Uważam czwartek za odpowiedni termin, kiedy Ukraina ma zaakceptować plan pokojowy wspierany przez USA - oznajmił.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził pozytywną reakcję na propozycję USA.

- Oczekuję rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w najbliższych dniach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że siła i wsparcie Ameryki mogą rzeczywiście przybliżyć pokój i nie chcemy tego stracić - ocenił.

W naszej galerii przypomnisz sobie spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem:

Moskwa zgodziła się na rozmowy z Zełenskim
46 zdjęć
Sonda
Uważasz, że wojna na Ukrainie winna zakończyć się według planu Trumpa?
SUCHOŃ O CENZURZE W SIECI I HYBRYDOWEJ WOJNIE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WLADIMIR PUTIN
ROSJA
WOJNA NA UKRAINIE