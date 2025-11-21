W rosyjskim ataku na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada zginęła 7-letnia obywatelka Polski - Amelia oraz jej matka.

Celem ataku były dwa bloki mieszkalne. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w Tarnopolu wzrosła do 31, a 94 osoby zostały ranne.

O śmierci dziewczynki poinformował rzecznik MSZ, zapewniając, że polska placówka dyplomatyczna jest w stałym kontakcie z lokalnymi władzami w Ukrainie.

Rosyjski atak na Tarnopol. Nie żyje 7-letnia Amelka i jej mama

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie potwierdziło śmierć małej Polki w wyniku rosyjskiego ataku. Informację przekazał rzecznik resortu, Maciej Wewiór, w poruszającym wpisie na platformie X.

– Polka zamordowana w Ukrainie. Amelia. W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka – napisał Wewiór, dodając, że dziewczynka zginęła w nocy ze swoją mamą. Rzecznik MSZ zapewnił również o działaniach podejmowanych przez polskie służby. – Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego – podkreślił w komunikacie.

Piekło w Tarnopolu. Rosjanie uderzyli w bloki mieszkalne

Do bestialskiego ataku na Tarnopol, miasto położone na zachodzie Ukrainy, doszło w środę rano. Rosjanie skierowali swoje rakiety na osiedla mieszkalne. Jak podają ukraińskie media, trafione zostały co najmniej dwa bloki, w których natychmiast wybuchły potężne pożary. Na miejscu zaroiło się od służb ratunkowych, które rozpoczęły dramatyczną walkę z czasem, przeszukując gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych.

Niestety, bilans ofiar okazał się tragiczny. Z każdą godziną rosła liczba zabitych i rannych. W piątek ratownicy wydobyli z gruzów ciała trzech kolejnych osób, w tym dwojga dzieci, co podniosło ostateczny bilans zabitych do 31. Ranne w ataku zostały 94 osoby. Wciąż 13 osób uznaje się za zaginione.

Atak na Tarnopol był częścią zmasowanej fali uderzeń, jaką Rosjanie przypuścili na Ukrainę. Jak informują ukraińskie źródła, tego dnia wojska rosyjskie uderzyły z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. Celem ostrzałów, oprócz Tarnopola, były również m.in. obwody lwowski i iwano-frankowski, co po raz kolejny dowodzi, że celem agresora jest terroryzowanie ludności cywilnej na terenie całego kraju.

