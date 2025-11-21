Rosyjskie bestialstwo w Tarnopolu. Nie żyje 7-letnia Polka. „Amelka zginęła ze swoją mamą"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-21 20:14

Dramatyczne wieści napłynęły z Ukrainy po kolejnym zmasowanym ataku Rosji. Wśród ofiar cywilnych bestialskiego ostrzału Tarnopola jest 7-letnia obywatelka Polski. Dziewczynka o imieniu Amelia, zginęła razem ze swoją mamą. tragiczną informację potwierdził w piątek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór.

  • W rosyjskim ataku na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada zginęła 7-letnia obywatelka Polski - Amelia oraz jej matka.
  • Celem ataku były dwa bloki mieszkalne. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w Tarnopolu wzrosła do 31, a 94 osoby zostały ranne.
  • O śmierci dziewczynki poinformował rzecznik MSZ, zapewniając, że polska placówka dyplomatyczna jest w stałym kontakcie z lokalnymi władzami w Ukrainie.

Rosyjski atak na Tarnopol. Nie żyje 7-letnia Amelka i jej mama

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie potwierdziło śmierć małej Polki w wyniku rosyjskiego ataku. Informację przekazał rzecznik resortu, Maciej Wewiór, w poruszającym wpisie na platformie X.

Polka zamordowana w Ukrainie. Amelia. W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka – napisał Wewiór, dodając, że dziewczynka zginęła w nocy ze swoją mamą. Rzecznik MSZ zapewnił również o działaniach podejmowanych przez polskie służby. – Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego – podkreślił w komunikacie.

Polecany artykuł:

Putin zabrał głos ws. planu pokojowego dla Ukrainy. Zaskoczenie?

Piekło w Tarnopolu. Rosjanie uderzyli w bloki mieszkalne

Do bestialskiego ataku na Tarnopol, miasto położone na zachodzie Ukrainy, doszło w środę rano. Rosjanie skierowali swoje rakiety na osiedla mieszkalne. Jak podają ukraińskie media, trafione zostały co najmniej dwa bloki, w których natychmiast wybuchły potężne pożary. Na miejscu zaroiło się od służb ratunkowych, które rozpoczęły dramatyczną walkę z czasem, przeszukując gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych.

Niestety, bilans ofiar okazał się tragiczny. Z każdą godziną rosła liczba zabitych i rannych. W piątek ratownicy wydobyli z gruzów ciała trzech kolejnych osób, w tym dwojga dzieci, co podniosło ostateczny bilans zabitych do 31. Ranne w ataku zostały 94 osoby. Wciąż 13 osób uznaje się za zaginione.

Atak na Tarnopol był częścią zmasowanej fali uderzeń, jaką Rosjanie przypuścili na Ukrainę. Jak informują ukraińskie źródła, tego dnia wojska rosyjskie uderzyły z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. Celem ostrzałów, oprócz Tarnopola, były również m.in. obwody lwowski i iwano-frankowski, co po raz kolejny dowodzi, że celem agresora jest terroryzowanie ludności cywilnej na terenie całego kraju.

Ukraina. Zmasowany rosyjski atak na zachód kraju; w Tarnopolu zginęły co najmniej dwie osoby, ranne dzieci
15 zdjęć
Super Express Google News
POLITYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA. Zmiana marszałka, plan pokojowy Trumpa...
Sonda
Czy w roku 2025 wojna na Ukrainie może przejść do historii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE DZIECKO
ROSJA
WOJNA NA UKRAINIE