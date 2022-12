80-latek jechał autostradą pod prąd! Doprowadził do katastrofy, nie żyją Polacy

80-latek wjechał pod prąd na autostradę w Niemczech. W zderzeniu czołowym w Turyngii zginęło dwoje Polaków

Najprawdopodobniej to była po prostu tragiczna pomyłka, która kosztowała życie trzech osób. Doszło do niej we wtorek, 20 grudnia po południu w rejonie niemieckiej miejscowości Leinefelde-Worbis w północnej Turyngii. Jak podaje portal saechsische.de, 80-letni kierowca samochodu osobowego z nieustalonych przyczyn wjechał na autostradę A38 pod prąd - dostał się na pas prowadzący do Lipska, ale jechał w stronę Getyngi. Po trzech kilometrach takiej jazdy pojazd 80-letniego kierowcy zderzył się czołowo z drugim samochodem osobowym. Zginął zarówno 80-latek, jak i dwie osoby podróżujące drugą osobówką. Wiadomo, że to dwoje Polaków, kobieta i mężczyzna. Kim były polskie ofiary tragicznego wypadku w Niemczech?

Polacy zginęli na autostradzie w Niemczech. Kim były ofiary tragicznego wypadku na autostradzie?

Mężczyzna miał 45 lat, zaś kobieta 23. Byli mieszkańcami Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii. Ich pojazd był po tragicznym zderzeniu tak poważnie uszkodzony, że straż pożarna musiała go rozcinać, by dostać się do ofiar. Niestety, zarówno Polacy, jak i sprawca wypadku zginęli na miejscu. Autostrada A38 w rejonie Leinefelde-Worbis była zablokowana przez około siedem godzin w obu kierunkach.

Polski MSZ o wypadku w Niemczech. Potwierdza, że ofiary były Polakami

Śmierć polskich obywateli w wypadku w Turyngii potwierdziłopolskie MSZ. "Zgodnie z procedurami, Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego nawiązało kontakt z rodziną poszkodowanych i przekazało potwierdzone informacje o wypadku. Jednocześnie, konsulowie z polskiej placówki w Berlinie pozostają w stałym kontakcie z właściwymi służbami niemieckimi oraz polskimi i udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy" - podał resort.

