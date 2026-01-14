82-letni Julio Iglesias oskarżony o przemoc seksualną i niewolnictwo! "Przerażające zeznania ofiar"

Hiszpańska prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko Julio Iglesiasowi w związku z poważnymi zarzutami.

Dwie byłe pracownice oskarżyły słynnego piosenkarza o napaść seksualną i pracę przymusową.

Zdarzenia miały miejsce w rezydencjach artysty na Dominikanie i Bahamach.

Co ujawnią dalsze etapy śledztwa i jak zareaguje na nie światowa opinia publiczna?

Te informacje wstrząsnęły całym światem. Hiszpańska prokuratura poinformowała we wtorek, 13 stycznia, o dochodzeniu prowadzonym przeciwko popularnemu piosenkarzowi Julio Iglesiasowi w sprawie zarzutów o napaść seksualną i pracę przymusową, wniesionych przez dwie jego byłe pracownice – przekazał portal elDiario.es.

Julio Iglesias to seksualny przestępca?

Jak czytamy, kobiety złożyły skargę 5 stycznia, korzystając ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Do zdarzeń, które są przedmiotem postępowania, miało dojść pomiędzy styczniem a październikiem 2021 r. w rezydencjach artysty na Dominikanie i Bahamach. Hiszpańskie władze od razu zareagowały na doniesienia na temat 82-letniego gwiazdora, jednego z najbardziej znanych piosenkarzy na świecie, wielokrotnie nagradzanego, a swego czasu niezwykle popularnego także nad Wisłą.

"Przerażające zeznania byłych pracownic"

Ministra ds. równości Ana Redondo, zaapelowała, by sprawa piosenkarza została rzetelnie doprowadzona do końca. "Przerażające zeznania byłych pracownic Julio Iglesiasa. Wykorzystywanie seksualne i niewolnictwo ze strukturą władzy opartej na ciągłej agresji" – napisała z kolei w mediach społecznościowych wicepremierka i ministra pracy Yolanda Diaz.

Jak przypomina PAP, Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki popularnej. Nagrywał w wielu językach, sprzedając około 300 mln płyt na całym świecie. W 2024 r. Netflix poinformował, że artysta będzie bohaterem serialu. Według zapowiedzi przy projekcie miał współpracować sam Iglesias, który obiecywał, że niczego ze swojego życia nie zatai.