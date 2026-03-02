Pocisk trafił w biuro Benjamina Netanjahu! Iran triumfuje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-02 12:39

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w ramach poniedziałkowego ostrzału rakietowego jedna z rakiet balistycznych Chejbar miała trafić w biuro premiera Izraela. Informację podał antyrządowy portal Iran International. Strona izraelska dotąd nie potwierdziła doniesień o bezpośrednim uderzeniu w siedzibę Benjamina Netanjahu.

Ważna decyzja Binjamina Netanjahu. Wydałem polecenie rozpoczęcia negocjacji

i

Autor: Mateusz Jagielski/ East News

Iran ogłosił, że jedna z wystrzelonych przez niego rakiet balistycznych uderzyła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu 

Biuro Netanjahu traffione przez Iran! On zapewne i tak siedzi gdzieś w bunkrze przeciwatomowym, ale dla Iranu to niewątpliwy sukces i upokorzenie dla Izraela. Służba prasowa IRGC przekazała w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że ataki przeprowadzone z użyciem pocisków Chejbar były „precyzyjne i nagłe”. W oświadczeniu wskazano, że jednym z głównych celów był kompleks rządowy w Izraelu. Irańska formacja podała, iż „biuro zbrodniczego premiera reżimu syjonistycznego i siedziba dowódcy sił powietrznych tego reżimu zostały zaatakowane”. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów potwierdzających skuteczność uderzenia ani skali zniszczeń. Strona izraelska nie skomentowała dotąd informacji o trafieniu w biuro premiera. Brak także oficjalnych komunikatów dotyczących ewentualnych ofiar lub strat w infrastrukturze rządowej.

ZOBACZ TEŻ: Chamenei mówił o istotach nadprzyrodzonych. Uważał, że Izrael paktuje z ciemnymi mocami!

Dziś w rejonie Jerozolimy rozbrzmiały syreny alarmowe, słychać było głośne wybuchy

Portal Times of Israel poinformował, że w centralnej części kraju oraz w rejonie Jerozolimy rozbrzmiały syreny alarmowe w związku z irańskim ostrzałem rakietowym. Alarmy ogłoszono krótko po tym, jak Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały cywilom komunikat o możliwości opuszczenia schronów. Wkrótce potem wykryto kolejne starty rakiet z terytorium Iranu. Pociski Chejbar należą do arsenału irańskich rakiet balistycznych średniego zasięgu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Tłumacząc to walką z Hamasem, zrównał z ziemią Strefę Gazy i wymordował tysiące jej mieszkańców, w tym wielu niewinnych cywilów.

Sonda
Czy kariera polityczna Netanjahu się skończy?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
BENJAMIN NETANJAHU
IRAN