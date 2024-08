Akrobatka runęła na ziemię na oczach widzów! Dramat w sławnym cyrku

Putin wydał rozkazy. "Najważniejsze, by wszyscy się zamknęli"

Koszmarny wypadek podczas występu Cirque du Soleil. 23-letnia akrobatka runęła z wysokości na ziemię podczas popisów na obręczy

Niespodziewane wydarzenia w cyrku zawsze są tematem pojawiającym się na czołówkach portali informacyjnych. Zwłaszcza wtedy, kiedy tresowany niedźwiedź atakuje człowieka lub jakiś cyrkowiec spadnie z wysokości podczas przedstawienia. Tym razem do dramatycznych scen doszło w Stanach Zjednoczonych. W Portland Exposition Center w Portland w amerykańskim stanie Oregon w ostatnią sobotę, 24 sierpnia trwało widowiskowe przedstawienie sławnego Cirque du Soleil. Jego elementem były popisy gimnastyczne na obręczy zawieszonej parę metrów nad ziemią. Wyginała się na niej słynna rosyjska gimnastyczka Maria Konfektowa (23 l.). Ta sama, która wsławiła się pobiciem rekordu Guinnessa w najszybszym kręceniu obręczą, wykonując 75 obrotów w ciągu 30 sekund w Chinach w 2021 roku. Mimo wielkiego talentu i doświadczenia tym razem artystka popełniła fatalny błąd!

Już kiedy była znoszona ze sceny, 23-latka pokazywała widzom kciuk uniesiony w górę

Jak widzimy na amatorskim nagraniu nakręconym telefonem przez kogoś z widowni, słynna artystka z Cirque du Soleil runęła na ziemię podczas przedstawienia! Maria Konfektowa wykonywała akrobacje na obręczy, zawieszona parę metrów nad podłogą, gdy nagle na oczach widzów spadła! Została zniesiona ze sceny, a przedstawienie trwało dalej. Jak to się skończyło? Podano już nowe informacje na temat stanu zdrowia akrobatki, która miała wypadek na scenie. Na szczęście gimnastyczka nie tylko przeżyła, ale wszystko wskazuje na to, że nic poważnego jej się nie stało. Już kiedy była znoszona ze sceny, 23-latka pokazywała widzom kciuk uniesiony w górę na znak tego, że wszystko jest pod kontrolą. W mediach społecznościowych z konta należącego do Konfektowej ktoś odpisał jednemu z fanów, który dopytywał o samopoczucie: „Dziękuję. Na szczęście wszystko w porządku”.

Shocking footage shows the moment a Cirque du Soleil aerial hoop artist falls during their performance at KOOZA in Portland, Oregon.The artist was taken to a hospital, a public relations firm for the show said. She was conscious and stable. https://t.co/EKYXyxadcA pic.twitter.com/cAC7wpfiTv— ABC News (@ABC) August 26, 2024

