Kim jest Alex Honnold? Wszedł na wieżowiec bez zabezpieczeń

Alex Honnold z USA wspiął się bez zabezpieczeń, tylko siłą rak i nóg na 500-metrowy wieżowiec w Taipei na Tajwanie

Kolejny wyczyn Alexa Honnolda! Amerykański sportowiec od lat znany jest z ekstremalnych wspinaczek bez lin i zabezpieczeń. Teraz zdobył Taipei 101, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wieżowców świata. Zrobił to bez żadnych lin, uprzęży, sprzętu asekuracyjnego. Całość była transmitowana na żywo na Netflixie, z dziesięciosekundowym opóźnieniem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. 101-piętrowy wieżowiec liczący ponad 508 metrów został pokonany w około 90 minut. Gdy Honnold dotarł na sam szczyt iglicy, zebrany na dole tłum zareagował owacjami. Wspinacz, ubrany w czerwoną koszulkę z krótkim rękawem, uniósł ręce w geście triumfu. „Widok był niesamowity. Przepiękny dzień, ale też bardzo wietrzny. Cały czas myślałem: nie spaść z iglicy. Trzeba było utrzymać równowagę” – mówił po zakończeniu wspinaczki. Honnold wspinał się jednym z narożników budynku, wykorzystując niewielkie występy elewacji jako punkty podparcia dla stóp. Co jakiś czas musiał omijać elementy dekoracyjne, podciągając się wyłącznie siłą rąk. Jak ujawnił, najtrudniejszy był środkowy odcinek budynku. Honnold nie jest pierwszym wspinaczem, który zdobył Taipei 101. W 2004 roku zrobił to Francuz Alain Robert, znany jako „Spider-Man”, jednak korzystał z lin i zabezpieczeń. Honnold jest pierwszym, który zrobił to całkowicie bez asekuracji.

Kim jest Alex Honnold? Śmiałek z USA od lat wspina się bez zabezpieczeń

Alex Honnold to amerykański wspinacz skalny, urodzony w 1985 roku w Kalifornii, uznawany za jednego z najwybitniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych sportowców ekstremalnych XXI wieku. Światową sławę zdobył dzięki specjalizacji w free solo, czyli wspinaczce bez lin i zabezpieczeń, gdzie każdy błąd oznacza śmierć. Jego największym osiągnięciem jest pierwsze w historii przejście drogi Freerider na El Capitanie w Parku Narodowym Yosemite w 2017 roku, bez asekuracji. Wspinaczka na niemal 900-metrową ścianę została udokumentowana w filmie Free Solo, nagrodzonym Oscarem i BAFTĄ. Honnold ma na koncie również solowe przejścia kultowych dróg w Yosemite, Zion i na całym świecie, w tym w Europie i Afryce.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM— Netflix (@netflix) January 25, 2026

