Alexis zaszokowała fanów! 91-letnia Joan Collins nazwana wampirem

Joan Collins ma już 91 lat i znowu odmłodniała! Serialowa Alexis pojawiła się na rozdaniu nagród Emmy i wszyscy do dziś są w szoku!

Ach, ta Alexis! Gwiazda za każdym razem zdumiewa swoich wielbicieli swoją nienaganną elegancją, młodym wyglądem, dobrym humorem i świetną formą. Ale teraz aktorka z legendarnej "Dynastii" przeszła po prostu samą siebie. 91-letnia Joan Collins pojawiła się na scenie podczas niedawnej ceremonii wręczenia nagród Emmy w Los Angeles. Aktorka wraz z Taraji P. Hensonem wręczała jedną z nagród... i przyćmiła laureatów. Gwiazda olśniła jasną suknią połyskującą cekinami, diamentami i młodzieńczą cerą. "Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że Joan Collins ma dosłownie 90 lat. to jest diwa" - pisze jeden z internautów komentujących występ Alexis. "Nie rozumiem, jak Joan Collins może mieć 90 lat. Królowa", OK, na jakiej wampirzej diecie jest Joan Collins? Dziewczyna ma 90 lat!" - piszą inni. "Nie wiem, czy ona pije krew dziewic, ale prawie się nie postarzała przez ostatnich 40 lat. To trochę denerwujące" - żartuje inna fanka w mediach społecznościowych.

Joan Collins zdobyła sławę dzięki roli Alexis w serialu "Dynastia". 70 lat kariery aktorki i pięciu mężów

Późniejsza Alexis po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w roli kandydatki do tytułu Miss w komedii "Lady Godiva znów cwałuje" z 1951 roku. Od swej pierwszej roli Joan Collins była amantką. Grała w dziesiątkach przedstawień teatralnych, komedii, dramatów, filmów kostiumowych, a nawet westernów, jednak prawdziwą sławę przyniosła jej dopiero rola intrygantki Alexis Carrington-Colby w serialu ABC "Dynastia" (1981-89). Za rolę tę otrzymała w 1983 nagrodę Złotego Globu i nominację do nagrody Emmy. Ceną za popularność była łatka przebiegłej i mściwej femme fatale. Prywatnie Alexis miała aż pięciu mężów. Ten ostatni, młodszy od niej o 33 lata Percy Gibson, nadal jest jej mężem - już od 21 lat!

