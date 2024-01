Arnold Schwarzenegger zatrzymany! "Wszczęto karne postępowanie"

PILNE. Księżna Kate trafiła do SZPITALA! Jest komunikat rodziny królewskiej!

Król Karol III też w SZPITALU! Wcześniej operowano księżną Kate! Co się dzieje w rodzinie królewskiej?

Arnold Schwarzenegger zatrzymany na lotnisku w Monachium. Celnicy znaleźli w bagażu gwiazdora bardzo cenny zegarek

Terminator wpadł w kłopoty na lotnisku w Monachium! Jeden z największych gwiazdorów Hollywood został dziś, 17 stycznia zatrzymany. Arnold Schwarzenegger popadł w tarapaty na lotnisku w Niemczech i był przesłuchiwany przez trzy godziny. Już wiadomo, o co chodzi! Mianowicie problemem kłopotów aktora stał się... zegarek. Nie byle jaki, bo taki wart prawdziwą fortunę. Celnicy otworzyli walizkę filmowego Terminatora i zobaczyli coś, co wzbudziło ich podejrzenia, czyli luksusowy zegarek – poinformował portal dziennika „Bild”. Był to zegarek szwajcarskiej marki Audemars Piguet. Arnold Schwarzenegger udawał się właśnie na szczyt klimatyczny. Stwierdził, że zegarek wart 20 tys. euro ma zostać zlicytowany w czwartek podczas kolacji przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu.

„Wszczęliśmy karne postępowanie skarbowe. Zegarek powinien był zostać zgłoszony jako import”

„Schwarzenegger początkowo przykuł uwagę celników, którzy rozpoznali pasażera super VIP. Zatrzymali go i poprosili o otwarcie bagaży. Była to kontrola pozbawiona podejrzeń, bez konkretnego powodu” – pisze „Bild”. „Wszczęliśmy karne postępowanie skarbowe. Zegarek powinien był zostać zgłoszony jako import” – ujawnił rzecznik Głównego Urzędu Celnego w Monachium Thomas Meister. Po trzygodzinnym przesłuchaniu gwiazdor został wypuszczony na wolność. Za przewożenie zegarka, wycenionego ostatecznie na 26 tys. euro, na Schwarzeneggera nałożono karę w wysokości 35 tys. euro. Gwiazdor musiał pojechać do banku i wypłacić gotówkę zgodnie z przepisami. Potem mógł zapalić cygaro i odjechać w siną dal.

Sonda Czy miałeś kiedyś problemy na lotnisku? Tak Nie

Bild: Arnold Schwarzenegger was detained during a customs check at Munich airport because of an expensive Audemars Piguet wristwatch.Schwarzenegger claims he was going to auction them off. pic.twitter.com/NoCEEGQy1t— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2024

QUIZ. Kochasz filmy, ale tego o gwiazdach Hollywood mogłeś nie wiedzieć! 7/10 to ogromny sukces Pytanie 1 z 10 Brad Pitt NIE zagrał w filmie: Siedem Kalifornia Więzień nienawiści Dalej