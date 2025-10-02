Awaria w Czarnobylu! Nowy komunikat po odcięciu od zasilania

Po ostrzałach kolejna elektrownia atomowa na Ukrainie miała problem z zasilaniem. Chodzi o sarkofag chroniący reaktor uszkodzony po katastrofie

Nowe doniesienia napływają z Ukrainy. Mieliśmy do czynienia z awarią zasilania w drugiej elektrowni atomowej w tym kraju, ale według władz w Kijowie sytuacja na szczęście już jest pod kontrolą. Wczoraj pisaliśmy o tym, że w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej prąd podają awaryjne generatory diesla, ponieważ linie energetyczne zostały zniszczone podczas działań wojennych. Potem Międzynarodowa Agencja Atomistyki potwierdziła podobny incydent w słynnym Czarnobylu. Ostrzały odcięły od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony w wyniku katastrofy z 1986 roku czwarty reaktor.

"Zasilanie zostało przywrócone, z wyjątkiem NSC, która pokrywa stary sarkofag zbudowany po katastrofie w Czarnobylu"

"Dziś rano w ukraińskiej elektrowni jądrowej w Czarnobylu wystąpiły wahania napięcia po utracie połączenia z linią 330 kV stacji elektroenergetycznej w Sławutyczu. Obiekt szybko przełączył się na linie alternatywne i zasilanie zostało przywrócone, z wyjątkiem Nowej Bezpiecznej Osłony (NSC), która pokrywa stary sarkofag zbudowany po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Dwa awaryjne generatory diesla dostarczają obecnie energię elektryczną do NSC. Wszystkie pozostałe obiekty pozostają zasilane, informuje dyrektor generalny @RafaelMGrossi" - głosi komunikat na stronie MAEA.

„Przez ostrzał wroga obiektu energetycznego w Sławutyczu elektrownia jądrowa w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu” – przekazał ukraiński resort energetyki. „Na skutek wahań napięcia bez dostaw energii elektrycznej pozostał Nowy Bezpieczny Sarkofag – kluczowy obiekt, który izoluje zniszczony czwarty blok energetyczny CzAES i zapobiega uwolnieniu materiałów radioaktywnych do środowiska. Obecnie specjaliści prowadzą prace nad przywróceniem zasilania” - dodawało ministerstwo.

Na szczęście najnowsze doniesienia mówią o tym, że prace te zakończyły się sukcesem. „Dostawy energii elektrycznej do wszystkich obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, które zostały odcięte w wyniku wrogiego ostrzału infrastruktury w mieście Sławutycz, zostały w pełni przywrócone” – zapewnił resort energetyki. Urzędnicy dodali, że nie ma zagrożenia dla ludności.

Niestety, brak podobnie uspokajających komunikatów o Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Tam nadal działają generatory diesla, bo ostrzały wojenne uniemożliwiają przeprowadzenie napraw linii energetycznych.

⚡️BREAKING: Russia’s Attack on Power Grid Disables Chernobyl Nuclear Plant’s Safety SystemsChernobyl Nuclear Power Plant went into blackout following shelling of an energy facility in Slavutych.The New Safe Confinement — the structure covering the destroyed Reactor 4 and… pic.twitter.com/JzS06VyjGM— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025

Earlier today, Ukraine’s Chornobyl NPP experienced power fluctuations after losing connection to its Slavutych substation 330 kV line. The site swiftly switched to alternate lines and power was restored, except for the New Safe Confinement (NSC), which covers the old… pic.twitter.com/aqSBzQNtHJ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 1, 2025

