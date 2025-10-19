Awaria w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Są przełomowe wieści

MAEA: Ruszyły się prace remontowe w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej po czterech tygodniach bez dostaw prądu

„Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. (...) Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii” – alarmował niemal trzy tygodnie temu Wołodymyr Zełenski na komunikatorze Telegram. Wtedy już od tygodnia Zaporoska Elektrownia Atomowa była odcięta od dostaw energii elektrycznej. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. „To już siódmy dzień – nawiasem mówiąc, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło – sytuacji kryzysowej w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu. Sytuacja jest krytyczna” – dodał Zełenski. „Chociaż elektrownia radzi sobie obecnie dzięki awaryjnym generatorom diesla – ostatniej linii obrony – i nie ma bezpośredniego zagrożenia, dopóki będą one działać, to z pewnością nie jest to sytuacja trwała z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego. Żadna ze stron nie skorzystałaby na awarii jądrowej” – komentował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

"Przywrócenie zasilania poza terenem elektrowni ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego"

W rejonie okupowanego zakładu trwały działania wojenne uniemożliwiające technikom wkroczenie do akcji, a linia rezerwowa nie działała od maja. Teraz na szczęście sytuacja się polepszyła. "Rozpoczęto prace nad naprawą uszkodzonych linii energetycznych do elektrowni jądrowej ZNPP po 4-tygodniowej przerwie w dostawie prądu. Ustanowiono lokalne strefy zawieszenia broni, aby umożliwić kontynuację prac" – napisał w sieci dyrektor generalny Rafael Grossi. "Przywrócenie zasilania poza terenem elektrowni ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego. Obie strony konstruktywnie współpracowały z MAEA, aby umożliwić realizację złożonego planu napraw" - dodał szef MAEA. Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największy tego typu zakład w Europie, jest pod rosyjską okupacją od marca 2022 roku, wszystkie jej reaktory są wyłączone.

Work has begun to repair damaged off-site power lines to ZNPP after 4-week outage, following establishment of local ceasefire zones to allow work to proceed, DG @rafaelmgrossi said. Restoration of off-site power is crucial for nuclear safety and security. Both sides engaged… pic.twitter.com/7WAnXUVNmZ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 18, 2025

