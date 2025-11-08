Będzie Sylwester w Zakopanem! Ale nie taki, jak wcześniej

Zakopane organizuje plenerowy koncert sylwestrowy na Równi KrupoweJ. Będzie bardziej kameralnie

Czekasz na Sylwestra w Zakopanem, czy zamierzasz omijać wtedy stolicę Tatr szerokim łukiem? Jeśli to pierwsze - możesz już zaczynać się szykować, bo impreza się odbędzie. Ale jak zapowiadają władze Zakopanego, koniec z wielkim rozmachem. Koncert będzie bezpłatny i przewidziany na około 10 tysięcy widzów. „Jesteśmy w trakcie zaawansowanych przygotowań do jednego z najważniejszych wydarzeń plenerowych nie tylko w Zakopanem, ale i w całym regionie. Konsekwentnie rozwijamy formułę wydarzenia – stawiamy na progres i nowoczesną oprawę” – przekazało w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej Zakopiańskie Centrum Kultury (ZCK). Nie wiadomo jeszcze, jacy artyści zagrają na Równi Krupowej.

"Sylwester Marzeń" przyciągał trzy razy więcej widzów. Z powodu kontrowersji impreza będzie mniejsza

W latach 2016-2023 w Zakopanem odbywał się organizowany przez państwową telewizję koncert „Sylwester marzeń”, przyciągał około 45 tysięcy imprezowiczów. Występowały tam między innymi gwiazdy disco polo z Zenonem Martyniukiem na czele, ale też Dua Lipa, Dr Alban czy Natalia Oreiro, a spośród polskich artystów pojawiali się m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Sławomir, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra, Zakopower. Koncert budził mieszane uczucia, jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie, przez co obecny burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz od dawna zapowiadał, że rezygnuje z rozmachu. Ostatecznie zorganizowano imprezę, ale mniejszą, podczas poprzedniego Sylwestra występowali artyści góralscy i Skaldowie czy Brathanki.

