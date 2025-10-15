Biały koń z Polski już u papieża! "Sprawnym ruchem chwycił wodze"

Papież Leon XIV otrzymał niezwykły prezent z Polski – białego konia czystej krwi arabskiej ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie.

70-letni papież, Robert Francis Prevost, ma doświadczenie w jeździe konnej, nabyte podczas misji w Peru.

Koń z Polski prawdopodobnie dołączy do stadniny w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie znajdują się już inne wierzchowce.

Kim jest Leon XIV i w jaki sposób ten dar może wpłynąć na wizerunek Kościoła?

Papież Leon XIV otrzymał w środę (15 października) niezwykły prezent z Polski - białego konia czystej krwi arabskiej ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie. Jak przekazuje PAP, przekazanie tego daru odbyło się przed audiencją generalną papieża w Watykanie. Leon XIV był zachwycony. "Sprawnym ruchem chwycił wodze konia i wyraźnie zadowolony zaczął go prowadzić po watykańskim dziedzińcu" - czytamy.

Koń z Polski dla papieża. Piękny prezent dla Leona XIV

Agencja przypomina, że 70-letni Robert Francis Prevost, pierwszy w historii papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, ma spore doświadczenie w jeździe konnej. To właśnie na koniu przemieszczał się między wioskami, jakie odwiedzał w czasie posługi misyjnej w Peru. Biały koń z Polski trafi zapewne do stadniny, która znajduje się na terenie gospodarstwa papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Są tam już konie andaluzyjskie, które niedawno otrzymał papież.

Kim jest papież Leon XIV?

Papież jest następcą zmarłego w kwietniu tego roku papieża Franciszka. Przypomnijmy, 8 maja późnym popołudniem z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Rozległy się dzwony bazyliki watykańskiej. Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Papież należy do zgromadzenia zakonnego augustianów, ma wieloletnie doświadczenie posługi w Peru i również obywatelstwo tego kraju, a także pracy w Kurii Rzymskiej. Uważany jest za "człowieka środka", który może połączyć dwa skrzydła Kościoła, czyli zwolenników postępu i konserwatystów.