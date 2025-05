Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV. 250 tysięcy osób, 200 delegacji z całego świata. Co zaplanowano?

8 maja późnym popołudniem z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Rozległy się dzwony bazyliki watykańskiej. Wiadomość o wyborze papieża wywołała entuzjazm tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra. Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Wiadomość o jego wyborze ogłosił niecałą godzinę po pojawieniu się białego dymu kardynał protodiakon Dominique Mamberti. "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" ("Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża") - powiedział. Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął. Leon XIV ma 69 lat, należy do zgromadzenia zakonnego augustianów, ma wieloletnie doświadczenie posługi w Peru i również obywatelstwo tego kraju, a także pracy w Kurii Rzymskiej. Uważany jest za "człowieka środka", który może połączyć dwa skrzydła Kościoła, czyli zwolenników postępu i konserwatystów.

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XVI. Kto przyjedzie do Watykanu?

Oficjalnie jego pontyfikat rozpocznie się w niedzielę, 18 maja. To na ten dzień zaplanowano uroczystości związane z inauguracją. Te rozpoczną się o godz. 10 mszą na placu Świętego Piotra. Według władz Rzymu weźmie w niej udział około 250 tysięcy osób oraz 200 oficjalnych delegacji z wieloma przywódcami państw. Wśród nich znajdą się między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a także wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu USA Marco Rubio. W Watykanie w niedzielę ma się także pojawić przywódca Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył jednak, że pojedzie tam, "jeśli tylko pozwolą na to zobowiązania wojenne". Na inaugurację pontyfikatu Leona XVI pojadą też m.in. hiszpańska para królewska, prezydent Izraela Icchak Herzog, a także przywódcy Unii Europejskiej.

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XVI. Najpierw nowy papież pozdrowi wiernych?

Serwis "Aleteia" pisze natomiast, co może się dziać jeszcze przed niedzielną mszą. Możliwe, że papież Leon XVI zrobi to samo, co w 2013 r. uczynił papież Franciszek, gdy postanowił przejechać przez plac Świętego Piotra w papamobile, aby powitać zgromadzonych wiernych przed ceremonią. Papież przejdzie następnie do bazyliki, która będzie pusta, aby zejść do Konfesji św. Piotra. "Tutaj nowy papież spędzi chwilę na modlitwie (...) po czym przejdzie główną nawą bazyliki, podążając za biskupami, arcybiskupami, kardynałami i patriarchami, zanim wyjdzie na schody Bazyliki Świętego Piotra, gdzie zostanie odprawiona msza" - czytamy. Portal podaje, że msza zostanie odprawiona po łacinie. "Jednak, odzwierciedlając peruwiańskie i amerykańskie dziedzictwo papieża, pierwsze czytanie zostanie odczytane po hiszpańsku, a drugie po angielsku. Psalm zostanie odśpiewany po włosku, a Ewangelia zostanie odczytana dwukrotnie – najpierw po łacinie, a następnie po grecku".

Pontyfikat Leona XVI. Pierścień Rybaka i przysięga posłuszeństwa

Co dalej? Kardynał odmówi modlitwę za papieża, po czym założy mu na ramiona paliusz, następnie inny kardynał wręczy mu Pierścień Rybaka - oficjalne insygnium symbolizujące więź papieża ze Świętym Piotrem i powołanie do bycia "rybakiem ludzi". Później kardynałowie złożą "przysięgę posłuszeństwa" nowemu papieżowi, a na koniec Leon XVI powita głowy państw i dygnitarzy, "co jest zwyczajem podkreślającym rolę papieża jako światowego przywódcy duchowego" - podaje "Aleteia".

Watykan będzie tego dnia postawiony na nogi. Podobnie, jak podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka i konklawe do najwyższego poziomu podniesione zostaną środki bezpieczeństwa w całym rejonie Watykanu. "Po czwartkowej naradzie przedstawicieli władz, policji i wszystkich służb porządkowych poinformowano, że prowadzone będą podwójne kontrole osób wchodzących na plac przez pięć bramek. Wokół Watykanu będą nadzwyczajne strefy bezpieczeństwa" - czytamy w serwisie PAP.