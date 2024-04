Bliźniaczki syjamskie poznały straszną prawdę. "Gdy jedna z nas umrze..."

Żona wpadła do wulkanu na oczach męża! Ujawniono ostatnie zdjęcie

Carmen i Lupita Andrade to jedne z najsłynniejszych bliźniaczek syjamskich świata. Podczas sesji pytań i odpowiedzi zapytano je o seks i śmierć

Carmen i Lupita Andrade (23 l.) przyszły na świat w Meksyku, dziś mieszkają w Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Obok Abby i Brittany Hensel to jedne z najsłynniejszych bliźniaczek syjamskich świata. Siostry mają dwie oddzielne głowy i szyje, ale wspólną resztę ciała, w tym układ rozrodczy. Rozdzielenie dziewczyn z oczywistych względów nie było praktycznie możliwe, więc pozostawiono je po urodzeniu takimi, jakie są, a one dożyły dorosłości i zostały celebrytkami w mediach społecznościowych. Starają się żyć normalnie, nawet randkować. Carmen od czterech lat ma chłopaka. Internauci są bardzo ciekawscy i podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na TikToku odważnie pytali o wszystko. A bliźniaczki tym razem ujawniły straszne wiadomości otrzymane od lekarzy.

Co by się stało, gdyby jedna z sióstr umarła? Bliźniaczki syjamskie ujawniły przewidywania lekarzy

Na filmie, który został obejrzany na TikToku już około 10 milionów (!) razy, Lupita i Carmen początkowo odpowiadały na bardziej niewinne pytania. Mówiły na przykład, że jedna z nich może spać, a druga czuwać, albo że tylko jedna z nich może odczuwać zmęczenie. Gdy jedna pija alkohol, druga też odczuwa jego działanie. O seksie nie chciały opowiadać, mówiąc, że pytania o to są "dziwne i niestosowne". Ale odpowiedziały na pytanie o śmierć. Ktoś chciał wiedzieć, co by się stało, gdyby jedna z sióstr umarła. „Mamy wspólny krwiobieg, więc w końcu pojawiłaby się sepsa i oczywiście w ciągu kilku godzin lub dni druga osoba umrze” - napisały bliźniaczki.

