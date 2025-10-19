Bohater uratował mężczyznę z tonącego auta! Wideo trafiło do sieci

Bohaterski świadek uratował kierowcę tonącego audi. Zobacz na filmie, jak tego dokonał

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 14 października w mieście Taizhou w chińskiej prowincji Jiangsu. Opisał je m.in. "Daily Mail". Czarne Audi wpadło do rzeki po tym, jak kierowca próbował gwałtownie ominąć kobietę jadącą na rowerze elektrycznym. Auto szybko zaczęło tonąć, a kierowca został uwięziony w środku. Świadkiem wypadku był Di Shuangcheng, 40-letni były żołnierz. Bez chwili wahania wskoczył do wody, by ratować tonącego kierowcę. Nie mając specjalistycznych narzędzi, wykorzystał zwykły kamień, którym rozbił szyberdach samochodu. Do akcji ratunkowej dołączył także policjant, który znajdował się w pobliżu. Wspólnie udało im się wydobyć kierowcę na powierzchnię i bezpiecznie ewakuować go z pojazdu w kole ratunkowym. Nagranie z tego wydarzenia szybko obiegło chińskie media społecznościowe, wywołując falę komentarzy i uznania dla odwagi byłego żołnierza. Internauci podkreślali, że szybka i zdecydowana reakcja Di Shuangchenga uratowała życie mężczyźnie, który w pojedynkę nie miałby szans wydostać się z tonącego auta.

ZOBACZ TEŻ: Awaria w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Są przełomowe wieści

Jak wydostać się z tonącego auta? Kilka podstawowych zasad

Nie dzwoń po pomoc, nie czekaj na ratowników będąc jeszcze w tonącym aucie – działaj natychmiast. Każda sekunda to utrata szans na wyjście. Schemat działania to: pasy, okna, dzieci, ucieczka. * Odepnij pas swój i pasażerów (najpierw dzieci).

* Jak najszybciej otwórz okno. Elektryczne mechanizmy zwykle działają jeszcze kilkanaście–kilkadziesiąt sekund, dopóki instalacja nie zostanie całkiem zalana.

* Ewakuuj się przez okno. Najpierw starsze dzieci, potem młodsze, potem dorośli. Gdy nie da się otworzyć okna, użyj narzędzia ratowniczego, specjalnego młotka lub zagłówka wyjętego z fotela. Uderzaj w dolny róg szyby bocznej, nie w szybę czołową. Po wydostaniu się z auta płyń prosto w górę – kieruj się bąbelkami powietrza, które zawsze idą ku powierzchni.

Sonda Czy kiedykolwiek uratowałeś/aś komuś życie? TAK NIE

In a terrifying incident last Thursday, a car suddenly plunged into a river, trapping its occupants. A brave passerby jumped in, smashed the sunroof, and rescued the trapped person. (Oct 14)📍Lianhua No. 2, Hailing District, Taizhou City, China. pic.twitter.com/6yV1pjpnIC— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 17, 2025

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. Sprawdź, jak dobrze te znasz azjatyckie przysmaki Pytanie 1 z 10 Czym jest wasabi? chrzanem warzywem formą podawania sushi Następne pytanie