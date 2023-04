Brazylia: 25-latek wszedł do przedszkola z siekierą i zabił czworo dzieci! Kilkoro walczy o życie

Bez skrupułów zgwałcił 13-latkę. Oburzający wyrok sądu, wprost nie do wiary!

Bogaci rosyjscy miliarderzy i biedniejsi ukraińscy bogacze. Jednym i drugim daleko do światowej czołówki

Brazylia: 25-latek zaatakował dzieci w przedszkolu. Zabił je siekierą

- Czworo dzieci zostało zabitych, a kolejnych czworo rannych w ataku na przedszkole, przeprowadzonym w środę, 4 kwietnia rano przez 25-letniego napastnika w mieście Blumenau w południowej Brazylii - poinformowała lokalna policja, cytowana przez portal G1. Napastnik, który wdarł się do placówki z siekierą został schwytany przez policję. Śmiertelne ofiary zamachu to troje chłopców i dziewczynka w wieku od 5 do 7 lat.

Zobacz także: Masakra w chrześcijańskiej szkole. Na nagraniu widać, jak napastniczka poluje na dzieci [WIDEO]

🚨BREAKING NEWSUm homem com machado ataca um cresce em Blumenau, mata 4 crianças e deixa uma em estado grave.As crianças tinham entre 5 e 7 anos. pic.twitter.com/OMFVKOwhIy— MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) April 5, 2023

Masakra w przedszkolu w Blumenau to druga w ciągu ostatnich dni tragedia w placówce oświatowej w Brazylii. Pod koniec marca nastolatek uzbrojony w nóż zabił w szkole w Sao Paulo nauczycielkę oraz ranił cztery osoby.

Sonda Czy martwisz się o swoje dziecko, gdy jest w szkole? Tak Nie